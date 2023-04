Samsung rolt april-update uit voor Galaxy S21 FE, Z Fold 4 en Z Flip 4

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold voor drie van haar toestellen. Dit is het geval voor de S21 FE en de vierde generatie van de vouwbare toestellen.

April-update bij Samsung

Samsung heeft al een hoop toestellen geüpdatet naar de patch van april. Dat is vandaag niet anders, want we zien dat drie toestellen worden bijgewerkt met beveiligingsupdate april 2023. Dit is de meest recente patch van dit moment. Samsung voegt daarbij ook eigen patches toe.

In totaal gaat het dus om drie toestellen die bijgewerkt worden met een update. De update wordt in ons land uitgerold voor de Samsung Galaxy S21 FE, de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4. Samen met de update wordt ook de Image Clipper functie toegevoegd. De functie die geïntroduceerd werd met de Galaxy S23-serie laat je een object uit een foto ingedrukt houden, virtueel uitknippen en verzenden als losse sticker of dergelijke.

De grote update wordt vanaf nu uitgerold. Als je deze kunt downloaden krijg je hierbij een melding op je smartphone.