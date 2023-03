Samsung Galaxy Z Flip 5 renders tonen twee schermen aan buitenkant

Samsung is achter de schermen druk bezig met twee vouwbare smartphones. Naast de Galaxy Z Fold 5 kunnen we ook de Galaxy Z Flip 5 verwachten. De twee modellen worden van de zomer verwacht. Nu zijn er renders verschenen van de nieuwe Z Flip 5, met daarin twee schermen aan de buitenkant.

Meer schermen voor Galaxy Z Flip 5

Van de zomer verwachten we de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 5. Deze vouwbare smartphone is al meermaals opgedoken in het geruchtencircuit, en nu komen we meer te weten over de foldable. Samsung zal het toestel volgens de nieuwste berichten voorzien van twee schermen aan de buitenkant. Goed om direct te vermelden is dat informatie afkomstig is van SuperRoader. De bron heeft de beelden gemaakt op basis van de tot nu toe bekende details. De bron heeft zich verder nog niet uitgebreid bewezen in het verleden, dus we nemen de informatie met een korreltje zout; wel zit Samsung niet stil en verwachten we de nodige verbeteringen bij het nieuwe model.

Samsung zou de Samsung Galaxy Z Flip 5 dus van twee schermen voorzien op het klepje. Dit is een groot scherm waarbij het nodige aan informatie weergegeven kan worden. Naast de camera is dan nog ruimte voor nóg een extra scherm. Hier kan bijvoorbeeld de datum en tijd getoond worden. Het grote scherm zou een grootte krijgen van 3,4 inch, waar het scherm van de huidige Galaxy Z Flip 4 uitkomt op een 1,9 inch display.

Volgens de renders zou het nieuwe toestel ook vlakke zijkanten krijgen, waar deze bij het huidige model nog wat bol liepen. We verwachten dat Samsung rond augustus ergens meer nieuws deelt over de nieuwe smartphones uit de foldable-serie.