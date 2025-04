Samsung rolt Android 15 naar Z Flip 5 en Fold 5 uit; updates voor S20 FE en Watch 6

Samsung heeft een drukke dag met de updates die uitgerold worden. De fabrikant komt met de nieuwe beveiligignsupdate voor de Galaxy S20 FE. Daarbij is de Android 15 update nog voor twee foldables beschikbaar gekomen.

Updates bij Samsung

We schreven eerder vandaag over de Android 15 update voor de Galaxy S23-serie. Dat is niet de enige update die Samsung beschikbaar heeft gesteld. De fabrikant komt namelijk met dezelfde update voor twee foldables van vorig jaar. Dit betekent dat de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 worden bijgewerkt met de update naar Android 15 met One UI 7. Dit betekent nieuwe functies zoals de Now Bar, een licht gewijzigde interface en verschillende verbeteringen. We horen van Ricardo en Jeffrey dat de update beschikbaar is voor hun telefoon.

Beveiligingspatches

Samsung rolt ook nog een nieuwe update uit voor de Galaxy S20 FE. Deze Fan Edition-smartphone krijgt, in tegenstelling tot de andere modellen uit de S20-serie, nog wel updates. De smartphone wordt bijgewerkt met de beveiligingsupdate van april, zo horen we van Atse. Patrick weet ons te melden dat de beveiligingspatch van maart aangereikt wordt aan de Galaxy Watch 6. In de changelog wordt melding gemaakt van verbeteringen in de stabiliteit en betrouwbaarheid. De update is 481 MB groot voor het horloge.