One UI 8 van Samsung: een eerste blik op aanpassingen

Hoewel de uitrol van Android 15 met One UI 7 bij Samsung alles behalve vlekkeloos verloopt, werkt het bedrijf achter de schermen aan One UI 8. Deze nieuwe versie zal gebaseerd zijn op Android 16. We zien nu de eerste beelden van deze nieuwe skin.

Eerste beelden van One UI 8

Samsung is nog maar net gestart met het verspreiden van One UI 7, de update met Android 15, of er gaan nu al berichten rond over de opvolger ervan. Sterker nog; de update is zelfs teruggetrokken en het is de vraag wanneer de uitrol weer hervat wordt. We deelden dinsdag een overzicht met het updateschema voor Europa. Waar One UI 7 een update is met vrij grote wijzigingen, zal One UI 8 dat minder zijn.

De nieuwe versie is intern al in omloop, zo blijkt uit beelden van een testversie die draait op de Galaxy Z Fold 6. Visueel lijkt Samsung weinig aan te passen aan de gebruikersinterface, al is dat niet echt een verrassing. One UI 7 bracht al aanzienlijke designveranderingen, en One UI 8 borduurt daar voornamelijk op voort. Toch zijn er subtiele verfijningen in onder andere de Galerij- en bestandsbeheer-apps te zien.

Belangrijker is misschien wel de overgang naar Android 16 als onderliggende basis. Google werkt al enige tijd aan deze versie van het besturingssysteem en verwacht een officiële release nog voor eind juni. Dat is aanzienlijk vroeger dan gewoonlijk, al is niet bekend wanneer Samsung start met de verspreiding van de update, aangezien de updatemachine voor One UI 7 nog maar net draait.

Een opvallend element in de gelekte build is de aanwezigheid van de zogenoemde “Now Brief” functie, welke we kennen van de Galaxy S25-serie. Deze feature lijkt beschikbaar te komen voor oudere toestellen die de One UI 8-update ontvangen. Of dat definitief het geval gaat zijn, moet nog blijken, maar het suggereert in ieder geval een bredere beschikbaarheid. We bespraken de functie al in de Galaxy S25 Ultra review.