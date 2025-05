Samsung start bètaprogramma voor One UI 8: foldables als eerst

Samsung heeft de eerste stap voor One UI 8 aangekondigd. De nieuwe skin die over Android 16 ligt, zal voorzien zijn van de nodige verbeteringen en vernieuwingen. Het bètaprogramma wordt nu gestart, waarbij de foldables als eerst aan de beurt zijn.

One UI 8 bètaprogramma gestart

Samsung heeft het bètaprogramma voor One UI 8 aangekondigd. Het is de nieuwe versie van de software, welke over Android zal liggen. Bij One UI 8 zal gebruik gemaakt worden van Android 16. Deze skin kenmerkt zich door het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp. In eerste instantie is het programma beschikbaar voor de nieuwste vouwbare toestellen van het bedrijf (de Z Fold 6 en Z Flip 6). De officiële uitrol van de software-update wordt in de zomer verwacht, waarna andere Galaxy-apparaten gefaseerd zullen volgen, zo laat Samsung weten.

One UI is Samsung’s eigen gebruikersinterface, ontworpen om het gebruiksgemak en de productiviteit op Galaxy-toestellen te verbeteren. Met One UI 8 introduceert het bedrijf een reeks AI-functies die zijn afgestemd op verschillende toestelvormen, zoals smartphones, tablets en foldables. Volgens Samsung wordt er nauw samengewerkt met Google.

De nieuwe versie brengt een multimodale AI-agent met zich mee, die natuurlijke interactie mogelijk maakt. Deze slimme assistent kan context herkennen, zoals waar de gebruiker op dat moment naar kijkt, en daar proactief op inspelen. Denk hierbij aan persoonlijke suggesties of inzichten via functies zoals Now Bar en Now Brief. Deze elementen moeten gebruikers helpen hun dagelijkse routine efficiënter te beheren.

Een belangrijk uitgangspunt van One UI 8 is het waarborgen van de privacy. Samsung integreert beveiligingsplatform Knox Vault, dat gevoelige gegevens isoleert van andere informatie op het toestel. Daarnaast kunnen gebruikers kiezen of AI-verwerking op het apparaat of in de cloud plaatsvindt.

Ook op het gebied van praktische toepassingen biedt de update vernieuwingen. De Reminder-app krijgt een gebruiksvriendelijkere interface, waarmee herinneringen tijdens bijvoorbeeld een gezinsreis makkelijker zijn te beheren en delen. Gebruikers kunnen via spraak eenvoudig nieuwe taken toevoegen. Verder is de functie Quick Share verbeterd, zodat bestanden met een enkele tik via het Quick Settings-paneel kunnen worden gedeeld – zonder de app apart te hoeven openen.

Samsung benadrukt dat One UI 8 niet alleen technologie toevoegt, maar deze ook toegankelijk en persoonlijk maakt. De nieuwe versie is gericht op een rijkere, meer intuïtieve ervaring voor uiteenlopende gebruikers, met behoud van controle over eigen gegevens. Hoe het er in de praktijk uit gaat zien, dat is nog onduidelijk. Wel kwamen in de afgelopen weken de nodige berichten over One UI 8 uit, waardoor we hier en daar al wel een beeld hebben.

Voor wie al gebruikmaakt van de nieuwste Samsung foldables, is vroege toegang tot het bètaprogramma nu beschikbaar. Verdere uitrol naar andere Galaxy-apparaten volgt later dit jaar. Overigens lijkt het bètaprogramma net als voorgaande jaren niet in Nederland en België beschikbaar.