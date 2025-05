Samsung Galaxy A36 review: lekker gewoon gebleven

Voor bijna ieder budget is er een passende Samsung-telefoon. Wil je een nieuwe Samsung Galaxy-telefoon, zonder de hoofdprijs ervoor te betalen, dan kan de Galaxy A36 in het vizier komen. DroidApp test de mid-end smartphone in onze Samsung Galaxy A36 review.

Samsung Galaxy A36

Samsung heeft met de Galaxy A-serie een reeks toestellen in verschillende prijsklassen. In de 30-serie is de reeks onlangs uitgebreid met de Samsung Galaxy A36. In de afgelopen weken hebben we deze nieuwe mid-end smartphone aan de tand gevoeld. Wat biedt de Galaxy A36 en wat krijg je voor zo’n 300 euro? Je leest het in de Samsung Galaxy A36 review.

Unboxing

Het verkooppakket van een nieuwe smartphone; het was vroeger iets waar je wel even zoet mee was, maar tegenwoordig vind je alleen het hoognodige terug in de verpakking. Dat is bij de Samsung Galaxy A36 niet anders. We zien wat papierwerk, een simnaald en een USB-C kabel. De adapter moet je zelf regelen. Samsung plakt ook geen screenprotector alvast op het scherm; iets wat veel andere merken nog wel doen.

Nog even naar het instelproces. Voor de reviewsamples zet ik doorgaans een back-up terug via Google. Dit gaat altijd goed, maar Samsung maakt het moeilijker dan ooit bij de Galaxy A36. Samsung blijft je maar pushen dit allemaal via Smart Switch te doen; de tool van Samsung. Na veel pogingen lukt het eindelijk om op een voor mij nog onduidelijke manier een Google back-up terug te zetten, en zit ik dus niet verplicht aan Smart Switch vast. Samsung doet daarbij heel veel pogingen om je een Samsung-account aan te smeren, terwijl je dit lang niet altijd nodig hebt. Bij het instellen van de telefoon erger ik me verder aan het feit dat zonder dat je het uit kunt vinken, de telefoon vrolijk meedeelt dat de Amazon Shopping app wordt geïnstalleerd.

Design en interface

Met de afmetingen van 162,9 x 78,2 x 7,4 millimeter is het toestel weliswaar een mid-end smartphone, maar wel een met een vrij flinke omvang. De smartphone van Samsung is daardoor niet voor iedereen even handig met één hand te bedienen. Sterker nog, de A36 is groter dan zijn high-end broer, de Galaxy S25 Ultra. Daarmee is het wel een fijn toestel als je graag een groot scherm wil hebben.

Het toestel is netjes afgewerkt en aan de rechterkant bevinden zich de toetsen. Deze zijn weer geplaatst in het zogenaamde Key Island. We kennen deze designstijl sinds de vorige generatie A-serie. De toetsen liggen dan op een soort van eiland. Het is naar ons idee vooral een designstukje, dan dat het echt daadwerkelijk iets functioneels toevoegt. Aan de onderzijde bevindt zich de sleuf voor de simkaart en de USB-C poort. Samsung voorziet de Galaxy A36 aan de achterkant van de triple-camera, waarover we later in de review natuurlijk op terugkomen.

De vingerafdrukscanner van de Galaxy A36 bevindt zich in het scherm. Net als bij zijn voorganger is deze niet altijd zo snel, als je zou willen. Hij lijkt ook niet altijd even nauwkeurig, waardoor je soms je vinger dubbel moet scannen. De trage vingerafdrukscanner was ook al een minpunt van de Galaxy A35.

Interface

De Samsung Galaxy A36 heeft een overzichtelijk app-menu. In de aangepaste volgorde scrol je hier horizontaal doorheen, in alfabetische volgorde doe je dit verticaal. Uiteraard zijn de verschillende mogelijkheden die Google toevoegt aan Android, ook op de Galaxy A36 beschikbaar. Dit betekent dat je vanuit de hoeken toegang hebt tot de notificaties en snelle instellingen, je grote mappen kunt maken en er natuurlijk ruimte is voor je widgets. Ben je al een Samsung gewend, dan zullen veel zaken je bekend voorkomen.

Communicatie en multimedia

Bellen, SMS’en (of beter gezegd WhatsAppen) en internetten; het is allemaal mogelijk met de Samsung Galaxy A36. De telefoon levert prima prestaties hierin af. Via zowel WiFi als het mobiele (5G) netwerk surf je over het web. Je kunt hiervoor de Samsung Internet-browser gebruiken, of aan de slag met Google Chrome, net waar je voorkeur ligt. In de eigen browser van Samsung vind je nog verschillende AI-tools, al werken deze alleen wanneer je ingelogd bent met een Samsung-account. De Galaxy A36 heeft dual-sim ondersteuning, en ook kun je eSIM gebruiken.

Muziekliefhebbers kunnen genieten van muziek via de speakers van de Galaxy A36. Deze laten een goede indruk achter, precies zoals je mag verwachten van een toestel rond deze prijs. Het volume kan hard, zonder dat het daarbij vervelend vervormt. Het beeldscherm is van prima kwaliteit en is ook op zonnige dagen goed afleesbaar.

Camera

In de iets uitstekende cameramodule van de Galaxy A36 zijn drie lenzen te vinden. Dit is een 50 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel groothoeklens en nog een macrolens van 5 megapixel. Een telelens ontbreekt dus op de A36, maar dat is niet heel vreemd in dit segment. Wel biedt de camera-app de optie om 2x zoom te gebruiken. Dit is vanwege het gemis van een telelens dan geen optische zoom, maar meer een uitsnede van de ‘normale’ modus. De camera-app is duidelijk in het gebruik en wijst zich eigenlijk vanzelf. Onderin beeld kun je schakelen tussen verschillende modi, zoals een portretstand of de videocamera.

Hoe zit het met de fotokwaliteit van het toestel zelf? We hebben een hele rits aan foto’s gemaakt met de Samsung Galaxy A36. Over het algemeen scoort de telefoon best prima met het maken van foto’s. De Samsung levert vrij solide beelden af. Op de meeste foto’s zien we een goede balans in de belichting met een breed dynamisch bereik, maar soms gaat het toestel wel de mist in, zoals we zien op verschillende foto’s van het bos. Beelden kunnen dan soms ineens diepte missen en wat flets ogen. Dit terwijl de camera’s doorgaans de beelden prima vastleggen. Ook in de avonduren kan de fotokwaliteit er prima mee door.

Bovenstaande foto hebben we gemaakt met de Samsung Galaxy A36. Wil je meer foto’s zien, klik dan hier voor het digitale fotoalbum, waarin we de vele foto’s voor je hebben verzameld. Daar kun je ze ook in hoge resolutie bekijken.

Videocamera

Met de Samsung Galaxy A36 kun je filmen in 4K met 30fps, of in Full-HD met 60fps. Wat betreft de videokwaliteit is het allemaal niet heel spannend bij deze telefoon. De video die we hebben gemaakt met het toestel, kun je hieronder bekijken.



Prestaties en accuduur

We vinden aan boord van de Samsung Galaxy A36 de Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 chipset. Samen met 6GB aan werkgeheugen zorgt dit voor een toestel dat prima meekomt in zijn taken. We hebben geen vervelende vertragingen of haperingen opgemerkt. Qua opslagruimte heb je de keuze uit 128GB of 256GB. Waar je bij voorgaande modellen het geheugen nog uit kon breiden met een geheugenkaart, is dat bij de A36 niet langer meer mogelijk.

Batterij

Onder de motorkap van de Samsung Galaxy A36 ligt een 5000 mAh batterij. Bij gemiddeld gebruik noteren we hiermee een schermtijd van rond de 4-5 uur. De smartphone houdt zonder veel problemen langer dan een dag uit. Het opladen gaat met een kracht van maximaal 45W, waarmee het beduidend sneller is dan voorheen.

Updatebeleid

Samsung heeft de laatste jaren flink werk gemaakt van een goed updatebeleid, en daarmee weet de fabrikant de meeste concurrenten goed op afstand te houden. Zelfs deze mid-end smartphone kan rekenen op maar liefst zes Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates. Dat betekent dat het toestel tot en met 2031 zijn patches krijgt. Gezien de telefoon nu op Android 15 draait, wordt de Galaxy A36 bijgewerkt tot en met Android 21. Uitstekend!

Beoordeling

Samsung heeft met de Galaxy A36 een toestel uitgebracht dat weer prima prestaties levert, precies wat je mag verwachten voor de prijs van de telefoon. Jammer is dat je het geheugen niet meer uit kan breiden met een geheugenkaart. De camera levert voor het huis-tuin- en keukenwerk nette beelden af, het scherm is van hoge kwaliteit en het updatebeleid is erg riant. De batterijduur zal voor de doorsnee gebruiker meer dan prima zijn en fijn is dat je hem ook weer wat sneller kunt opladen.

De telefoon had bij de introductie een vrij flinke adviesprijs van 379 euro. Inmiddels is de prijs flink gedaald en scoor je het toestel al voor onder de 300 euro. Opvallend genoeg is hij daarmee vrijwel gelijk geprijsd aan zijn voorganger; de Galaxy A35, die je voor ongeveer hetzelfde geld in huis haalt. Grote veranderingen zijn er niet; al is het wel opvallend dat Samsung niet langer meer de mogelijkheid biedt om het geheugen uit te breiden bij het nieuwe model. Heb je daar geen problemen mee, dan zouden we lekker voor de Galaxy A36 gaan. Dan heb je direct ook langere tijd updates. Het updatebeleid is namelijk rianter dan dat van de A35, die vier jaar updates krijgt.

De Samsung Galaxy A36 is verkrijgbaar voor een bedrag van minder dan 300 euro. Je kunt terecht bij Samsung zelf, Coolblue, Mobiel, Belsimpel, Bol.com en MediaMarkt.

Samsung Galaxy A36 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 269,00 euro