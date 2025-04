‘Samsung voorziet One UI 8 van een functie die (YouTube-) video’s samenvat’

Er zijn nieuwe aanwijzingen naar One UI 8. De nieuwe versie van de skin zal een functie krijgen die video’s kan samenvatten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van AI.

Video’s samengevat in One UI 8

Samsung werkt aan een opvallende toevoeging aan haar eigen skin: in One UI 8, gebaseerd op Android 16, zal het mogelijk worden om online video’s automatisch samen te laten vatten met behulp van kunstmatige intelligentie. Deze functie is ontdekt tijdens de testfase en zal beschikbaar zijn via de ingebouwde browser op Samsung-apparaten.

De technologie maakt gebruik van AI om de inhoud van online video’s te analyseren en samen te vatten, zonder dat je als gebruiker naar een externe app of plug-in op zoek moet. De functie kan bijvoorbeeld van pas komen bij het snel begrijpen van lange uitlegvideo’s, nieuwsfragmenten of educatieve content. In de praktijk betekent dit dat je een beknopt overzicht kunnen krijgen van de inhoud van een video zonder deze volledig te bekijken. Op de Galaxy S25-serie wordt deze functie lokaal uitgevoerd op het toestel zelf. Dat betekent dat de AI-verwerking plaatsvindt zonder tussenkomst van externe servers, wat sneller zou moeten werken en gunstig is voor de privacy. De rekenkracht hiervoor komt van de Snapdragon 8 Elite-chipset, die geoptimaliseerd is voor AI-toepassingen op het apparaat zelf.

Hoewel One UI 8 nog niet beschikbaar is, zijn er aanwijzingen dat Samsung testers alvast toegang geeft tot de samenvattingsfunctie. Via een verborgen debugmenu in de Samsung Internet-browser kunnen geïnteresseerden de optie inschakelen. Dit gebeurt via de zogenaamde “Tests voor één module” in de debuginstellingen. Samsung raadt het echter af om dit handmatig te activeren, mede omdat de functie nog niet volledig af is en mogelijk niet op elk toestel goed werkt.

Samsung Galaxy S25 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 713,00 euro

Samsung Galaxy S25 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1319,00 euro