Samsung: ‘Live Translate komt naar meer apps, en meer AI-verbeteringen’

Samsung bereidt verschillende verbeteringen voor, voor de AI-functies op de smartphone. Zo zal het bedrijf Live Translate beschikbaar stellen voor meer apps. Tevens wordt de kunstmatige intelligentie voor de nieuwe aankomende toestellen ook verbeterd, zo belooft het merk.

Live Translate voor meer functies

Samsung heeft met de Galaxy S24-serie al een hoop AI-functies aangekondigd. Denk bijvoorbeeld aan Live Translate, het omzetten van je bericht in een andere schrijfstijl en nog veel meer. Nu kondigt Samsung verschillende verbeteringen aan voor de diensten die in One UI zijn te vinden. Deze hebben allereerst betrekking op Live Translate.



Live Translate vind je onder andere terug op de Galaxy S24-serie en op verschillende andere Samsung-apparaten met Galaxy AI. Het is een handige functie die je kunt gebruiken via de Telefoon-app. Hiermee kun je telefoongesprekken voeren met mensen die een andere taal spreken, en de functie fungeert als een realtime tolk. Dus als jij Engels spreekt en iemand belt die Spaans spreekt, worden jouw woorden naar het Spaans vertaald en omgekeerd. De functie kan op dit moment nog niet overweg met de Nederlandse taal.

Op dit moment kun je Live Translate echter alleen gebruiken in de Telefoon-app van Samsung en alleen voor oproepen via je mobiele provider. Maar dit gaat binnenkort veranderen. Samsung heeft aangekondigd dat ook apps van derden binnenkort gebruik kunnen maken van Live Translate voor oproepen. Er is nog geen informatie over welke apps precies ondersteund zullen worden, maar het ligt voor de hand, dat we bijvoorbeeld kunnen denken aan diensten als WhatsApp, Telegram, Google Meet en dergelijke.

Samsung laat tot slot weten dat het de AI-functionaliteit met de komst van de Galaxy Z Fold 6 en Flip 6 zal optimaliseren. Onbekend is wat er precies aangepakt wordt.