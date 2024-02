Samsung gaat Galaxy AI-functionaliteit integreren in Bixby

De slimme assistent van Samsung, Bixby, wordt uitgebreid met nog meer slimmigheden. Samsung zal functionaliteit uit de Galaxy AI toevoegen aan haar assistent.

Galaxy AI in Bixby

Met de komst van de Galaxy S24-serie werd ook Galaxy AI aangekondigd. Een reeks slimme functies waarbij gebruik gemaakt wordt van kunstmatige intelligentie. De spraakassistent Bixby, welke al sinds jaar en dag op Samsung-toestellen terug te vinden is, zal ook voorzien worden van nog slimmere functies van Galaxy AI. Gebruikers kunnen dan verschillende AI-functies activeren middels een spraakcommando.

Als eerst zullen vijf Galaxy AI-functies toegevoegd worden aan Bixby. Dit zijn Call Assist, Transcript Assist, Note Assist, Browsing Assist en Interpreter. Hiermee wordt het mogelijk om een contact te bellen, een transcript te vertalen, een samenvatting maken van notities, acties uit te voeren op een webpagina en om telefoongesprekken te vertalen.

Overigens moeten we in Nederland nog wel even gaan wachten op de integratie. Nog altijd kan Bixby niet overweg met de Nederlandse taal, en dat zal niet binnen afzienbare tijd komen. Als eerst zullen de acties beschikbaar komen in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Koreaans, Spaans, Portugees en Chinees. Gebruik je die talen, dan kun je die commando’s wel gebruiken.