Samsung: Galaxy AI functies tot eind 2025 gratis

Samsung lijkt een kleine voetnoot toegevoegd te hebben aan de aankondiging van deze week. De AI functies die aangekondigd zijn onder de naam Galaxy AI, zullen tot eind 2025 gratis zijn. Wat gaat daarna gebeuren?

Galaxy AI functies gratis tot eind 2025

Samsung heeft de Galaxy S24 volgestopt met nieuwe features en mogelijkheden. Daarbij zit ook de Galaxy AI-functionaliteit, waaronder een vertaalfunctie en functies voor de camera. Het draaide bij de aankondiging minder om de specificaties en eigenschappen, maar vooral om de (slimme) software. Toch is hier iets belangrijks over te melden. Het lijkt erop dat de functies voor een periode van een kleine twee jaar gratis zijn.

In de voetnoot geeft Samsung de volgende toevoeging;

“Galaxy AI-functies worden tot eind 2025 gratis aangeboden op ondersteunde Samsung Galaxy-apparaten. Er kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn op AI-functies die door derden worden geleverd.”

Er wordt niks gezegd over wat erna gaat gebeuren met de functionaliteit. Het kan goed dat bepaalde functies op de Galaxy S24 achter een betaalmuur worden gezet. Onbekend is of het hier gaat om een abonnement of een eenmalige aankoop. Ook is niets bekend over de prijzen hiervan. Het kan goed zijn dat niet alle functies betaald worden. Zo worden sommige diensten op het toestel verwerkt, maar draait een ander gedeelte van de AI-functies weer in de cloud. Samsung heeft verder nog geen duidelijkheid gegeven.

