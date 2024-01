Samsung Galaxy S24 en Galaxy AI livestream: volg hier alles live

Vandaag is het eindelijk zover. Samsung presenteert haar nieuwe vlaggenschip, en we verwachten ook het nodige nieuws over Galaxy AI. In de afgelopen dagen heeft het merk ons al warm gemaakt voor de release van de nieuwe producten en Galaxy AI. Wat kunnen we verwachten?

Galaxy S24 livestream

Vandaag gaat het doek van de nieuwe Samsung Galaxy S24, de Galaxy S24+ en de Galaxy S24 Ultra. Dit zal gebeuren tijdens een nieuwe editie van Galaxy Unpacked. De nieuwe smartphonereeks is in de afgelopen tijd al vaak uitgelekt. Maar er zijn ook nog een aantal vragen. Wat gaan de nieuwe smartphones kosten, wat zijn de nieuwe functies en wat kunnen we eigenlijk verwachten van Galaxy AI?

Langs de snelwegen en op stations komt de teaser voor Galaxy AI vaak al voorbij. We verwachten dat Samsung de toestellen nog slimmer zal maken. Maar welke nieuwe functies we precies kunnen verwachten, dat is nog een beetje de vraag. Eerder ging wel het gerucht over een functie waarbij telefoongesprekken realtime vertaald kunnen worden.

DroidApp houd je vandaag helemaal op de hoogte van alles wat Samsung te melden heeft. Wil je zelf alles live aanschouwen; dan kun je de Galaxy S24 livestream bekijken. Die vind je hieronder. De aankondiging begint vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd.