Samsung Galaxy’s kunnen met AI telefoongesprekken realtime vertalen

Een nieuwe functie is in ontwikkeling door Samsung. Met het gebruik van kunstmatige intelligentie. Telefoongesprekken moeten in realtime vertaald kunnen worden op je Galaxy-toestel.

Telefoongesprekken vertalen met AI

Samsung heeft plannen aangekondigd om zijn Galaxy-telefoons in 2024 uit te rusten met een live-vertalingsfunctie voor telefoongesprekken. De functie, die “AI Live Translate Call” wordt genoemd, zal gebruikers in staat stellen om telefoongesprekken in realtime te vertalen tussen twee talen.

De functie zal worden aangedreven door Samsung’s nieuwe AI-platform, Galaxy AI. Galaxy AI is een verzameling van AI-technologieën die zijn ontworpen om de gebruikerservaring van Samsung-producten te verbeteren.

Samsung heeft nog geen specificaties vrijgegeven over de AI Live Translate Call-functie. Het bedrijf heeft echter gezegd dat de functie zowel tekst- als audiovertalingen zal ondersteunen.

De functie zal naar verwachting worden uitgebracht met de Galaxy S24-serie, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 zal worden gelanceerd.

Samsung geeft de volgende uitleg:

AI Live Translate Call geeft gebruikers met de nieuwste Galaxy AI-telefoon binnenkort een persoonlijke vertaler wanneer ze die nodig hebben. Omdat het is geïntegreerd in de native belfunctie, is het gedoe van het gebruik van apps van derden verleden tijd. Audio- en tekstvertalingen verschijnen in realtime terwijl u spreekt, waardoor het bellen van iemand die een andere taal spreekt net zo eenvoudig is als het inschakelen van ondertiteling wanneer u een programma streamt. Omdat het om Galaxy AI op het apparaat gaat, kun je erop vertrouwen dat, ongeacht het scenario, privégesprekken nooit je telefoon verlaten.

