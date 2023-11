Samsung stopt updates voor Galaxy Fold en nog twee modellen

De eerste vouwbare smartphone van Samsung, de Galaxy Fold, krijgt geen updates meer. Dit blijkt uit nieuwe informatie van de fabrikant. Daarnaast wordt de update-kraan dichtgedraaid voor twee andere modellen.

Einde verhaal voor updates bij Galaxy Fold

Drie toestellen van Samsung worden niet langer meer bijgewerkt met updates. Als we kijken naar het overzicht met welke toestellen, wanneer updates krijgen, zien we verschillende wijzigingen.

De meest opvallende wijziging is voor de Samsung Galaxy Fold. Deze vouwbare smartphone verscheen in 2019 en voor dit toestel werden oorspronkelijk drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates beloofd. Dat was destijds al duidelijk beter dan andere fabrikanten. Toch is het nieuws opmerkelijk, aangezien Samsung de Galaxy Fold pas in 2020 uitbracht in Nederland. We weten van Samsung dat na het beƫindigen van updates, nog weleens updates uitgerold worden. De kans is aanwezig dat dit ook geldt voor de Galaxy Fold, maar officieel is het dus klaar.

Verder zien we dat het updaten van de Samsung Galaxy A30s stopt, net als voor Galaxy Tab Active Pro. Voor de Galaxy M22 en de Galaxy M52 laat Samsung zien dat het voortaan eenmaal per half jaar een update krijgt, in plaats van ieder kwartaal. De smartphones zullen tot en met ongeveer 2025 updates blijven ontvangen.