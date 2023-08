Samsung Galaxy Watch 6 review: kleine verbeteringen voor fijne smartwatch

Samsung heeft in het verleden al een hoop smartwatches uitgebracht en dit jaar zijn we aangekomen bij de Samsung Galaxy Watch 6. Deze serie is voorzien van verschillende verbeteringen. Hoe bevalt het horloge in de praktijk? We bespreken het in de Samsung Galaxy Watch 6 review.

Samsung Galaxy Watch 6 review

We hebben de afgelopen weken doorgebracht met de Samsung Galaxy Watch 6, de nieuwste smartwatch van Samsung. Al jarenlang brengt Samsung smartwatches uit, eerst met het eigen Tizen OS en sinds de Galaxy Watch 4 voorzien van Wear OS, dat voorheen bekend was onder de naam Android Wear. Ook de Watch 6 is dus weer voorzien van Wear OS en dat betekent dat je uitgebreide mogelijkheden tot je beschikking hebt. Zo kun je apps downloaden uit de Google Play Store en meer.

In de afgelopen weken hebben we de Samsung Galaxy Watch 6 44mm getest. Deze smartwatch bespreken we in de Galaxy Watch 6 review.

Verkooppakket

In de langwerpige verpakking van de Samsung Galaxy Watch 6 vind je naast het horloge, enkel nog wat papierwerk en de oplaadcradle. De adapter hiervoor moet jezelf regelen en heeft een USB-C aansluiting aan beide kanten. Standaard wordt een siliconen bandje meegeleverd. Een handig mechanisme zorgt ervoor dat je zelf het bandje kunt verwisselen voor eentje met dezelfde maat.

Ontwerp en design

Het horloge van Samsung heeft veel overeenkomsten met de voorgangers, zoals de Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 4. De klokkast is rond, waarbij enkel aan de rechterkant twee knoppen zijn te vinden. Hiermee start je snel je activiteit of ga je een stap terug. Uiteraard is het ook mogelijk om de opties te bedienen via het scherm. Het siliconenbandje voldoet, maar ik geef persoonlijk de voorkeur aan de banden van Garmin; die zijn flexibeler en geven nog meer vrijheid om hem prettig af te stellen, al is dit in het begin ook een kwestie van wennen.

De Samsung Galaxy Watch 6 is er in twee varianten, een 40mm en een 44m variant. Het scherm is in vergelijking met de voorganger 20 procent groter en er zijn 30 procent dunnere randen. Het scherm heeft een hoge resolutie en is perfect afleesbaar op zonovergoten dagen; niet geheel onbelangrijk. Wanneer je het horloge om je pols draagt en naar je toe draait, wordt het horloge ‘wakker’. Echter is mij opgevallen dat dit soms net een tikkie te lang duurt. Ik draag normaal een Garmin horloge, die direct ‘aangaat’. Bij de Watch 6 duurt dit nét ietsje langer dat het (mij) opvalt. Traag is de smartwatch echter zeker niet en als je niet de Garmin ernaast legt, valt het niet eens op.

Via zowel het horloge als via de Samsung Wear app kun je een keuze maken voor een andere wijzerplaat. Met foto’s, kleurtjes of effecten; er is veel mogelijk.

Interface en applicaties

Je bedient het horloge voornamelijk met veegbewegingen over het scherm. Door van links naar rechts over het scherm te vegen, krijg je de notificaties te vinden. Deze kun je aantikken, openen op de telefoon, verwijderen door te vegen of je kunt bepaalde acties uitvoeren. Deze acties verschillen per app en wat er ondersteund wordt. Bij een taken-app kan het bijvoorbeeld zijn dat je een taak af kunt vinken.

Verder heb je door van boven naar beneden te vegen toegang tot je snelle instellingen en een veeg van beneden naar boven brengt je naar het app-menu. Je kunt het aantal tegels verplaatsen, aanpassen en uitbreiden met nog meer opties. Zo brengt de contacten-tegel je snel in contact met je favoriete contacten. Ook vind je er eentje voor het weer, Google Maps, WhatsApp en verschillende Samsung toepassingen.

In de Google Play Store kun je terecht voor verschillende applicaties. Hiermee heeft Wear OS een voorsprong op andere merken smartwatches, waar het aanbod van apps duidelijk minder groot is. Je kunt Komoot downloaden, maar ook Flightradar24, Stocard voor je klantenkaarten, YouTube, WhatsApp en verschillende andere applicaties. Natuurlijk vind je hier ook een ruim aanbod aan verschillende watch faces, ofwel wijzerplaten voor je toestel.

Samsung heeft zelf ook vast wat toepassingen en functies aan het horloge toegevoegd. Natuurlijk is het mogelijk om het horloge te gebruiken als wekker. Daarnaast vind je de galerij-app terug op het horloge. Foto’s die je op je smartphone hebt staan kun je, welk merk smartphone je ook hebt, synchroniseren met het horloge. Je kunt ze dan altijd op het horloge bekijken, maar ook direct gebruiken als achtergrond. Beeldvullend of juist als kiezelsteen als wallpaper.

Gezondheid

Niet alleen zit er in het horloge een stappenteller; je kunt ook verschillende activiteiten starten zodat je workout bijgehouden wordt. Wandelen, hardlopen, fietsen en zwemmen zijn slechts enkele voordelen. De Galaxy Watch 6 kan ook verschillende apparaten die je in de sportschool opslaan om hiervan je activiteit bij te houden. De Samsung laat je ook gepersonaliseerde hartslagzones opslaan. Hiermee kun je zorgen dat tijdens het trainen de hartslag binnen de marge blijft die je wilt.

De Samsung Galaxy Watch 6 is een echte smartwatch, en dat merk je ook terug in het vastleggen van je activiteiten. Verschillende activiteiten kunnen automatisch gestart worden. Ben je bijvoorbeeld een kwartier al aan het fietsen, dan wordt automatisch een activiteit hiervoor gestart. Uit onze testen blijkt dat dit niet altijd even nauwkeurig is. Zo was ik al een tijdje onderweg op de fiets en heeft de Galaxy Watch 6 deze activiteit pas later opgepikt. Het handigst is dus om zelf de activiteit te starten, als je alles compleet wilt hebben. Want we missen hierdoor een stuk uit de route.

Neem je tijdens je fietstocht even een pauze, dan beëindigt de Galaxy Watch 6 ook voor je de route. Dat is niet prettig. Het mooiste is namelijk dat je hele workout als één activiteit opgeslagen wordt. In dat geval kun je hem beter tussentijds zelf pauzeren. Het was fijner geweest als de smartwatch de vraag stelde of de route gestopt moest worden, of dat je hem wilt pauzeren.

Kijkend naar het vastleggen van de route zelf, doet de Galaxy Watch 6 het prima. We hebben tijdens verschillende fietstochten het horloge samen met een fietscomputer gebruikt. Dit is de Garmin Edge 840. Een impressie van het vastleggen van de route vind je hieronder. Geen enkel GPS apparaat is perfect, ook de 840 niet en de verschillen zijn minimaal tussen de twee toestellen.

Bij wandelen zien we een vergelijkbare score. Hierbij hebben we de GPS-prestaties van de Samsung Galaxy Watch 6 vergeleken met die van de Garmin Epix Gen 2 smartwatch. De Galaxy Watch 6 presteert zeker niet minder op dit gebied dan de (duurdere) Garmin Epix Gen 2.

Je kunt tal van verschillende activiteiten en zaken bijhouden met de Galaxy Watch 6. Voor vrouwen is het bijvoorbeeld mogelijk om de maandelijkse cyclus bij te houden. Verder kun je de lichaamssamenstelling meten en natuurlijk je hartslag, ECG, bloeddruk en stress meten. Wil je je stress te lijf gaan, dan kun je ademhalingsoefeningen starten. Wil je graag de calorieën bijhouden van het eten of juist de hoeveelheid water die je drinkt, ook dat is geen enkel probleem met de Samsung Galaxy Watch 6.

Alle gegevens worden verzameld op zowel de smartwatch als in de Samsung Health app. Dat is overigens dan weer niet de enige app die je nodig hebt. Je hebt namelijk Samsung Wear nodig voor de werking van de smartwatch, waarna je smartphone ook nog een speciale Watch 6-plugin nodig heeft. Dan dus ook nog de Samsung Health app voor je gezondheidsgegevens. Dat moet toch makkelijker kunnen; bijvoorbeeld bij Garmin zit alles in één app. Je kunt Samsung Health koppelen aan bijvoorbeeld Strava, om zo activiteiten direct online te delen met je vrienden op dit platform.

Normaal draag ik dus een Garmin Forerunner 965. Vooral als je (met navigatie) wilt wandelen, leent een Garmin zich duidelijk beter dan een smartwatch met Wear OS. Dat kunnen we Samsung niet geheel aanrekenen, maar Garmin is hier veel verder in, ondanks dat je op je Galaxy Watch ook Komoot kunt gebruiken, geeft Garmin je ook in een bosgebied de aanwijzingen die je nodig hebt, dat moet je op de Samsung missen. Daarentegen kan de Samsung weer bellen; iets wat de Garmin niet kan.

Slapen

Na zeven dagen slapen met de Galaxy Watch 6, kan de Samsung Health app je vertellen wat voor type slaper je bent. Dit wordt aangeduid met een schattig diertje. Via de Samsung Health app krijg je nog veel meer informatie, net als op je smartwatch. Over de verschillende slaapfases en de tijdsduur ervan. Wanneer je wakker wordt krijg je een slaapscore te zien. Volgens Samsung is de slaaptracking van de Galaxy Watch 6 nog beter geworden. Hierbij maakt het gebruik van de verschillende sensoren, waaronder de temperatuursensor. Daarnaast kun je ook daarbij je telefoon gebruiken die het snurken kan detecteren.

Ik heb gedurende wat nachten de Galaxy Watch 6 vergeleken met de Garmin Forerunner 965, in dezelfde nacht. Ik zie soms flink wat afwijkende grafieken. Zo ben ik volgens de Samsung op een nacht 23 minuten wakker geweest, had ik 4 uur en 38 minuten lichte slaap, 15 minuten diep en 1 uur en 56 minuten REM-slaap. De Garmin heeft heel wat anders gemeten. Namelijk 5 uur en 8 minuten licht, 1 uur en 20 minuten diep, 1 uur en 1 minuut REM en 3 minuten wakker. Dat laatste leek me eerder te kloppen. Hard bewijs heb ik niet, omdat we op de redactie niet over professionele apparatuur beschikken om het mee te bevestigen.

Hieronder vind je de slaapmeting tijdens een andere nacht; van links de Samsung Galaxy Watch 6 en rechts de Garmin Forerunner 965. Ook hierin zien we aardig wat verschillen tussen de twee horloges. Als ik afga op mijn eigen gevoel, van die nacht, zouden ze alle twee kunnen kloppen. Maar nogmaals, we hebben niet de professionele apparatuur om dit verschil te verklaren.

Accuduur en opladen

De batterijcapaciteit komt uit op 425 mAh, wat een klein beetje meer is dan de 410 mAh accu in de Galaxy Watch 5. De batterijduur van Wear OS horloges is niet bepaald het sterkste punt van dit besturingssysteem. Waar je bij Garmin horloges doorgaans met gemak een dikke week vol kan brengen, mag je met een Wear OS smartwatch in je handen klappen als de batterij het twee dagen uithoudt.

Op een volle lading kun je anderhalve dag doen met de Watch 6. We hebben het dan over een gebruiksduur van circa 36-40 uur. Dit inclusief het meten van de slaap, het always-on-display, een half uur wandelen, anderhalf uur fietsen als activiteit, meldingen en het continu meten van de hartslag. Wanneer je wat meer energiebesparende maatregelen neemt, zal twee dagen mogelijk zijn. Het opladen op de cradle neemt ongeveer een uur en een kwartier in beslag.

Specificaties

1,5 inch Super AMOLED (480 x 480 pixels)

Dual-core processor (1.4GHz)

NFC, GPS, Bluetooth 5.0, WiFi 2.4 en 5 GHz

Wear OS 4 met Samsung-skin One UI Watch

2GB werkgeheugen

16GB opslagruimte (waarvan 7,1GB beschikbaar)

425 mAh accu (het 40mm model met 300 mAh)

Compatibel met Android, niet met Apple iOS

Beoordeling

Hoewel qua design en mogelijkheden de Galaxy Watch 6 geen aardverschuiving is ten opzichte van zijn voorganger, is de Samsung Galaxy Watch 6 een erg knap horloge. Het beeldscherm is erg goed afleesbaar en kleurrijk, het horloge is snel en One UI Watch is door Samsung knap ontwikkeld. Het is allemaal net wat meer verfijnd, en dat maakt deze Samsung Galaxy Watch 6 een erg fijne smartwatch. Het voordeel van Wear OS is dat je er ook mee alle kanten op kunt. Het nadeel is dat de batterijduur nog altijd een punt van aandacht is. Kun je daar mee leven, dan heb je aan de Galaxy Watch 6 een uitstekende smartwatch.

Leuk detail: koop je tot en met 3 september een Galaxy Watch 6, dan krijg je 50 euro cashback (voor de Classic is dit 70 euro) en een gratis Fabric Band voor je horloge. Je dient hiervoor bij Samsung de aankoop voor 3 november aan te melden, waarna Samsung de rest voor je regelt.

De Samsung Galaxy Watch 6 is verkrijgbaar bij Samsung zelf, Coolblue, MediaMarkt, Bol.com, T-Mobile en bij KPN.