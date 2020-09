Komoot: must-have app voor wandelaars en fietsers (review)

Als je graag een stuk gaat fietsen of wandelen dan is een goede wandel- en fietskaart een must. Komoot is een handige app die hierbij goed kan assisteren. Naast het plannen van routes helpt deze app je ook bij het navigeren tijdens het volgen van een route.

Komoot app

Al enige tijd gebruiken we de Komoot applicatie voor het plannen van fietsroutes en wandelroutes door soms onbekende gebieden. De Komoot app opent met een inspiratie scherm, op dit overzicht vind je tours van andere Komoot-gebruikers. Ook geeft de app na verloop van tijd suggesties op basis van eerder afgelegde routes. Zo zie je ook eens iets nieuws!

Plannen

Komoot kan je gebruiken voor het plannen van routes voor: wandelen, toerfietsen, mountainbiken (+ enduro), wielrennen, hardlopen, gravelbiken en bergwandelen. Bij elk van deze activiteiten kan je je eigen conditieniveau aangeven, daarmee kan de app beter inschatten hoeveel tijd je nodig gaat hebben voor de route. Ook geef je aan of je een ronde wilt maken of enkel naar je bestemming toe.

In de app start je standaard op je huidige locatie maar je kunt elke willekeurige plaats aanmerken als startpositie. Bij je bestemming kan je kiezen voor een op de kaart geselecteerd punt, ook kan je zoeken naar een plaats. In ons voorbeeld plannen we een route naar de top van de Åreskutan, een populaire berg in Zweden.

Je ziet dat met het gekozen conditieniveau de wandeling ongeveer 5 uur en 19 minuten in beslag gaat nemen en dat we in totaal 1040 meter zullen stijgen en afdalen. Scroll je verder naar beneden dan zie je dat de app de route beoordeelt als zwaar. Ook krijg je een hoogteprofiel te zien, klik je daarop dan kan je precies zien waar de pittige delen van de route zich bevinden en wat de hellingspercentages zijn.

Wie verder scrollt ziet dan ook nog met welke wegtypen je te maken krijgt en wat de ondergrond is, dit werkt voor fietsroutes precies hetzelfde. Wie Komoot Premium gebruikt kan ook nog een weersverwachting ontvangen voor de geplande route. Op Premium komen we later terug.

Tevreden met je gekozen route, dan kan je deze meteen starten of opslaan voor een later moment. Natuurlijk kan je Komoot ook gebruiken zonder eerst te plannen, kies dan voor opnemen! Je kunt dan tijdens het lopen alsnog een bestemming kiezen.

Navigeren met Komoot

In Komoot krijg je nauwkeurige navigatie voor ieder deel van de geplande route. In het navigatiescherm zie je bovenin de eerst volgende stap. Je kunt daar doorheen scrollen om de volgende navigatiestappen te bekijken. Er onder vind je een balk met informatie over je tempo, afgelegde afstand, resterende tijd en huidig hellingspercentage.

Onderweg kan je met de duimpjes een highlight aanmaken of een routeprobleem melden voor andere gebruikers. Verder kan je foto’s maken die na afloop aan je route gekoppeld worden. Even geen navigatiestem horen, dan zet je deze uit via het speakertje. Ook kan je hier aangeven dat je een herberekening wenst op het moment dat je de tour verlaat.

Je kunt tussendoor het navigeren pauzeren door de stop-knop ingedrukt te houden. In dit scherm kan je kiezen voor het beeindigen of hervatten van de navigatie. Ook kan je de route terwijl je bezig bent helemaal omgooien of bepaalde tussenstops verwijderen.

Na afloop vraagt de app je wat vragen over highlights en kan je ervoor kiezen om je route te delen met andere gebruikers als inspiratie. Ook kan je andere gebruikers toevoegen met wie je samen de route gelopen hebt.

Je Komoot-profiel

Op de profiel pagina van Komoot vind je makkelijk je geplande routes weer terug en ook een overzicht van je gereden routes. Je kunt bij een opgeslagen en voltooide tour ook een mogelijkheid vinden tot het exporteren van de route als GPX-bestand.

Verder vind je er een overzicht van je highlights en aanraders terug en kan je wat statistieken vinden over je wandel en fietstochten.

Kaartenpakketten

Bij Komoot krijg je de eerste regio die je gebruikt gratis, dat is handig als je het bijvoorbeeld dicht bij huis zoekt. Wil je een tocht plannen in meerdere regio’s dan kost je dat 9 euro, een enkele losse regio kost je 3,99 euro. Wil je de app overal ter wereld kunnen gebruiken dan is het Wereldpakket voor 29,99 euro echt een koopje.

Je ontvangt in alle gevallen toegang tot spraaknavigatie, offline kaarten, wekelijkse updates van het kaart materiaal zonder terugkerende kosten.

Komoot Premium

Met Komoot Premium kan je een meerdaagse planning maken, bijvoorbeeld als je een trektocht gaat doen of een meerdaagse tourtocht op de fiets. Ook kan je via Komoot een mooi overzicht laten maken van je tours en highlights.

Verder ontvang je voor ieder deel van een route het actuele weerbericht, sportspecifieke kaarten, in plaats van de hoofdkaart waarop alle routes staan vermeld. Vooral het weerbericht, wellicht in afgeslankte vorm had ook de niet-premium versie wat beter gemaakt. Nu ben je tijdens het plannen van je route toch nog afhankelijk van een andere Weer-app. Verder biedt Komoot in het Premium pakket ook een verzekering voor fietsers en wandelaars en kortingen op producten van diverse outdoormerken.

Komoot Premium is optioneel, bij aanschaf van het wereldpakket ontvang je het eerste jaar 30 euro korting op Premium, daarna kost Premium je 60 euro per jaar. Of dit het waard is zal je zelf moeten afwegen of een van de bovenstaande functies je het abonnementsgeld waard is.

Extra mogelijkheden

Je kunt Komoot ook gebruiken op je computer of tablet voor het plannen van je route. Handig is dat al je routes eenvoudig naar je apparaten worden gesynchroniseerd. Ook via andere apparaten kan je je afgelegde tours nog eens bekijken en herbeleven.

Verder kan je privacyzones aanmaken om bijvoorbeeld privélocaties af te schermen. Dit is vooral handig als je publiekelijk een route deelt waarbij je vanaf bijvoorbeeld je thuislocatie bent gestart. Ook kan je ervoor kiezen om je Komoot-profiel te verbergen en af te schermen voor zoekrobots.

Komoot is gratis te downloaden uit de Google Play Store voor Android.