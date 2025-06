Galaxy Unpacked definitief op 9 juli: nieuwe foldables en Watch 8

Na maanden van geruchten en berichten is het hoge woord eruit. De datum voor de nieuwe aankondiging van Samsung is bekend. De nieuwe Galaxy Unpacked editie is op 9 juli, en op deze dag gaan we een hoop nieuws zien. Onder andere nieuwe foldables en smartwatches worden getoond.

Galaxy Unpacked op 9 juli

Op 9 juli gaat het doek definitief van nieuwe producten van Samsung. De fabrikant presenteert op deze dag nieuwe foldables en nieuwe smartwatches. Al langere tijd gaan er berichten rond over de nieuwe producten van het merk. Samsung heeft 9 juli nu bevestigd als datum voor een nieuwe editie van Galaxy Unpacked. In de teaser die Samsung deelt Samsung dat ‘de nieuwe Ultra-ervaring klaar is om zich te ontvouwen’. Alles wijst hier naar de nieuwe Galaxy Z-serie, waarbij er dit jaar ook de Galaxy Z Fold 7 Ultra verwacht wordt. Deze telefoon verscheen eerder al in renders.



Samsung heeft het verder over AI, dat natuurlijk ook bij deze smartphones weer terug te zien zal zijn. De fabrikant zegt hierover:

“Bij de volgende generatie Galaxy-toestellen draait alles rond een nieuwe AI-gestuurde interface, ondersteund door baanbrekende hardware waarmee alle mogelijkheden optimaal kunnen worden benut. Deze toekomst is al begonnen, en het beste van Galaxy AI en het vakmanschap van Samsung staan op het punt onthuld te worden.”

Hoewel precieze details nog ontbreken in de aankondiging, zien we hier vermoedelijk de Galaxy Z Fold 7 Ultra, Galaxy Z Flip 7 en mogelijk ook andere modellen. Zo gaan er berichten over de Galaxy Z Fold 7 FE. Het aanbod smartwatches zal ook uitgebreid worden. De fabrikant komt met de Galaxy Watch 8, zo is de verwachting en ook de tweede generatie van de Ultra smartwatch staat op je te wachten.

DroidApp zal je uiteraard op de hoogte houden van het nieuws.