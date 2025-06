Samsung Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7 lekken bij retailer: kleuren en specs

De volgende generatie opvouwbare telefoons van Samsung, de Galaxy Z Flip 7 en Galaxy Z Fold 7, begint vorm te krijgen. Dankzij nieuwe gelekte informatie en afbeeldingen krijgen we een beter beeld van hoe de toestellen eruit zullen zien en in welke varianten ze verschijnen.

Galaxy Z Fold 7 en Flip 7

Het Finse Suomimobiili heeft een hoop details uit de doeken gedaan over de nieuwe foldables van Samsung. Het gaat om de Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7 die op zijn gedoken bij een retailer, waardoor veel informatie al op straat ligt.

Voor de Galaxy Z Flip 7 zijn nu drie kleuren bevestigd die breed beschikbaar zullen zijn: Jet Black, Blue Shadow en Coral Red. De Coral Red-variant is nog niet visueel uitgelekt, maar Jet Black en Blue Shadow zijn inmiddels te zien op gelekte officiële renders. Jet Black is een opvallend donkere kleur die doet denken aan de exclusieve Crafted Black-variant van de Z Flip 6, terwijl Blue Shadow een veel diepere tint blauw heeft dan eerdere Flip-modellen. Vergeleken met de pastelkleuren van de Flip 6, zoals perzik, mint en lichtblauw, is de nieuwe Z Flip 7 visueel wat ingetogener en zakelijker.

Qua opslag krijg je bij de Samsung Galaxy Z Flip 7 keuze uit twee opties: 256GB en 512GB. Een variant met 1TB lijkt er voorlopig niet te komen. Daarnaast is er ook een goedkopere versie op komst: de Galaxy Z Flip 7 FE. Die komt volgens het lek met 128GB of 256GB opslagruimte, en is verkrijgbaar in het zwart of wit. Er zijn nog geen afbeeldingen van deze FE-variant, maar vermoedelijk krijgt hij een eenvoudiger ontwerp. Het werkgeheugen komt uit op 12GB, waar het FE-model over 8GB RAM beschikt.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Voor de Galaxy Z Fold 7 verschenen de eerste officiële renders via een Finse webwinkel en Android Headlines. Die bevestigen drie kleurvarianten voor de standaardmodellen: Jet Black, Silver Shadow en Blue Shadow. Alleen de 1TB-versie van het toestel zal beschikbaar zijn in Jet Black en Blue Shadow. Silver Shadow is exclusief voor de 256GB en 512GB modellen.

De Z Fold 7 zou volgens de laatste geruchten op 9 juli officieel worden aangekondigd. De gelekte afbeeldingen tonen een dunner profiel dan voorheen, met een dikte tussen de 3,9 en 4,5 mm in uitgevouwen toestand en een gewicht van ongeveer 215 gram.