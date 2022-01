Samsung Galaxy Watch 4 review: erg fijne smartwatch met prettig gebruiksgemak

Samsung brengt sinds jaar en dag al smartwatches uit in verschillende klassen. Echter is er het één en ander bij de Galaxy Watch 4-serie anders aangepakt. Ze zijn namelijk voorzien van Google Wear OS. De afgelopen weken heb ik de Galaxy Watch 4 getest, en mijn ervaringen lees je in de uitgebreide review.

Samsung Galaxy Watch 4 review

We hebben in het verleden al meerdere smartwatches besproken op DroidApp. Na een ruime maand testen, kunnen we je nu onze bevindingen delen van de Samsung Galaxy Watch 4. Er zijn verschillende verbeteringen in vergelijking met zijn voorganger(s) en het belangrijkste is natuurlijk de aanwezigheid van Google’s Wear OS 3, in plaats van Tizen dat voorheen gebruikt werd. Dit betekent dat de mogelijkheden veel verder gaan dan ooit tevoren. Hoe pakt dat uit in de praktijk? Dat lees je in de Samsung Galaxy Watch 4 review.

Er zijn verschillende modellen van de Samsung Galaxy Watch 4. Zo is er naast het ‘standaard’ apparaat ook nog een Classic-uitvoering. In deze review hebben we de Samsung Galaxy Watch 4 40mm in de test. De verschillen tussen de andere modellen zijn te verwaarlozen, al kunnen maten, schermgroottes en prijzen ietsje afwijken. Onze review van de Samsung Galaxy Watch 4 geeft een goede weerspiegeling voor de andere smartwatches uit deze serie.

Verkooppakket

Een langgerekte doos met daarin de nieuwste smartwatch van Samsung. Het is een vrij dunne doos met daarin wat dun papierwerk wat niet veel toevoegt, maar meer verplicht is om mee te leveren. Verder zien we een laadkabel waarop je zelf nog een adapter aansluit om het horloge op te laden. Alleen het nodige dus, geen overbodige poespas in de verpakking van de Galaxy Watch 4.

Ontwerp en design

De Samsung Galaxy Watch 4 40mm heb ik ervaren als een fijn, vrij compact horloge dat niet te zwaar van gewicht is. Hij is roestvrijstaal en waterdicht. Dit heeft als voordeel dat het niet zwaarder of ‘lomper’ is dan een normaal horloge. Het siliconen bandje zit prettig en is makkelijk te openen en te sluiten; ook dat zien we bij sommige smartwatches wel eens anders. Mocht je het willen, dan is het bandje van het horloge gemakkelijk zelf te vervangen. Bij het standaard bandje valt me op dat er niet bepaald rekening is gehouden met dunne polsen.

Het scherm van de Galaxy Watch 4 is een Super AMOLED-scherm met een resolutie van 396 x 396 pixels en een grootte van 1,2 inch. Het is een mooi scherm dat ook op zonnige dagen goed afleesbaar is. Tevens kun je het scherm genoeg dimmen voor in omgevingen met weinig licht. Aan de achterkant zitten de nodige sensoren om alles nauwkeurig bij te houden. Denk aan een optische hartslagsensor waarmee ook je bloeddruk gemeten kan worden. De smartwatch kan verschillende zaken meten, en daar komen we later in de Samsung Galaxy Watch 4 review op terug.

Aan de rechterkant van de smartwatch zijn twee sneltoetsen te vinden. Hiermee kun je bijvoorbeeld spraakassistent Bixby en Samsung Pay openen. Via de instellingen kun je de standaard-opties hiervoor aanpassen en kan je instellen dat bij tweemaal drukken op de knop een zelfgekozen app wordt geopend zoals Samsung Health en bij het ingedrukt houden Bixby of het menu ‘uitschakelen’. De andere toets is de terug-toets waarmee je in een app dus een stap terug kunt gaan.

Interface en applicaties

De bediening van het horloge gaat voornamelijk via het scherm, waar je ook kunt navigeren naar de wijzerplaten die je in kunt stellen. Er is veel keuze uit verschillende digitale en analoge wijzerplaten, waarbij je dankzij Wear OS ook uit de Google Play Store nog een flinke keuze hebt aan designs die je kunt downloaden. Als je van een ander Wear OS-smartwatch horloge komt kan de bediening even wennen zijn. Zo gebruik ik de Oppo Watch en werkt de bediening echt wel anders. Na een paar dagen is dit gelukkig wel helemaal gewend.

Duidelijk is dat Samsung over Wear OS de eigen saus heeft gelegd. Dit betekent dat de bediening net wat anders werkt dan bij andere smartwatches. Een veeg van beneden naar boven is voldoende om het menu met apps en toepassingen te openen. Door alle vele mogelijkheden voelt het soms wel als een doolhof, een gevoel dat ik vooral in het begin had. Eenmaal langer in bezit went dit en is er erg goed mee te werken.

Een veeg van rechts naar links brengt je naar de verschillende tegels, ofwel schermen. Je ziet je activiteit met bijvoorbeeld de gelopen stappen, calorieën en de actieve tijd. Wat mij opvalt is dat dit soms niet helemaal matcht, als je bijvoorbeeld een workout hebt bijgehouden met Strava. Verder zie je een overzicht van aantal stappen dat je hebt gelopen, kun je een activiteit starten en zijn er nog meer gezondheidsfuncties. Ook heb je snel toegang tot je agenda, het weer, je stresslevel en meer. Je kunt de tegels en de volgorde ervan aanpassen naar eigen wens. Zo is het mogelijk om ook tegels van apps van derden in te stellen, bijvoorbeeld van Komoot of Google Fit.

Een veeg van links naar rechts over het scherm brengt je naar de notificaties die zijn binnengekomen. Denk aan een melding van de DroidApp App, een WhatsAppje of een andere app. Bijvoorbeeld bij een WhatsApp-bericht dat binnen is gekomen, zie je ook een preview van een meegestuurde foto. Berichten kun je in hun volledigheid lezen op de Galaxy Watch 4. Onder een bericht kun je direct een (ingestelde) snelle reactie terugsturen, en kun je antwoorden middels een emoji, toetsenbord, veegbewegingen door de letters te tekenen of middels spraakinvoer.

Het beantwoorden van een bericht gaat een stuk lastiger dan bij andere smartwatches. Bij de Oppo Watch gebruik ik gewoon de spraakinvoer, zodat je bijvoorbeeld tijdens het rijden veilig kunt beantwoorden. Echter werkt dat bij de Samsung Galaxy Watch 4 enkel in de Engelse taal. Er is nog geen zicht op wanneer dit in de Nederlandse taal gaat werken. Dat vind ik een groot minpunt van deze smartwatch. Je kunt wel typen, maar dat is pietepeuterig. Het tekenen van letters is een goed alternatief, behalve als je achter het stuur zit, dat kan niet op een veilige manier.

Notificaties

Krijg je een notificatie binnen dan dien je eerst op het icoontje te tikken van de melding, pas dan kun je de melding lezen. Dat vond ik in het begin even wennen, maar werkt prima. Je kunt via de instellingen van de Galaxy Wearable app aangeven van welke apps je notificaties binnen wilt krijgen. Wil je bijvoorbeeld geen notificaties op de smartwatch van je potje Wordfeud, dan kun je dat dus instellen.

Gezondheid

Eén van de belangrijkste redenen om een smartwatch te kopen is het bijhouden van je gezondheid. De Samsung Galaxy Watch 4 is voor deze gelegenheid uitgebreid uitgerust en voorzien van talloze mogelijkheden. Gezien de prijs is het misschien wel de meest uitgebreide gezondheidstracker-smartwatch die je in deze prijsklasse kunt vinden. Je kunt de gezondheidsfuncties zonder de Samsung Health app gebruiken, maar deze voegt wel veel toe. Over het gebruik van de apps komen we later terug.

Metingen en sensoren

Aan de achterzijde van de Samsung Galaxy Watch 4 zitten de nodige sensoren en meetinstrumenten. Als we kijken in het menu van de Watch, dan zien we ook een groot aantal mogelijkheden. Denk aan je lichaamssamenstelling die je kunt meten. Door je middel- en ringvinger op de toetsen te houden en goed de stappen te volgen, krijg je direct een hoop gegevens. Denk aan het gewicht, de vetmassa, het percentage lichaamsvet en je BMI.

Een andere optie die op de Watch 4 wordt aangeboden is het meten van de ECG, waarmee je de gezondheid van je hart kunt controleren. Deze functie werkt echter alleen op een Samsung Galaxy-toestel omdat je een extra Monitor-app moet downloaden uit de Galaxy Store. Wel kun je je hartslag meten, net als je stressniveau. Zo zie je precies hoe het met je stress zit. Desgewenst kun je ook adem-oefeningen uitvoeren, direct op de smartwatch.

Het bijhouden van je activiteiten kan ook, zo kan het horloge ook zelf activiteiten herkennen zoals het starten van een wandeling. Volgens Samsung kun je kiezen uit meer dan 90 oefeningen die je kunt tracken. Je stappen worden automatisch bijgehouden met de smartwatch. Wat wel opviel, is dat wanneer ik bijvoorbeeld een fietstocht aan het bijhouden was met Strava, dat ik zag dat aan het eind van de rit de stappenteller vrolijk een stuk of 3000 stappen erbij heeft geteld. Dit gebeurde eigenlijk iedere keer. Zo kom je wel heel snel aan je stappendoel.

Slapen

Benieuwd naar je slaap, ook dat kan gemeten worden met de Samsung Galaxy Watch 4. De smartwatch kan daarbij ook snurken detecteren en de volgende ochtend krijg je een mooi overzicht (ook in de Galaxy Health app) met de statistieken.

Apps

De Samsung Galaxy Watch 4 werkt het meest optimaal als je op je smartphone de Galaxy Wearable installeert. Hier kun je namelijk mee de verschillende instellingen aanpassen. Bijvoorbeeld de volgorde van de icoontjes in het app-menu kun je er snel mee aanpassen, maar ook de wijzerplaten en de instellingen instellen van de Galaxy Watch 4. Een andere optie is het aanpassen van de snelle instellingen in het quick panel.

Een andere app die het installeren waard is, is de Samsung Health app. Je logt in met je Samsung-account en kunt vervolgens aan de slag met de verschillende mogelijkheden. Zo krijg je nog uitgebreidere statistieken van je activiteiten, metingen en slaap. Tevens kun je vrienden volgen via ‘Together’ en bij de instellingen kun je bijvoorbeeld services als Strava en Technogym koppelen aan Samsung Health. Wat betreft de GPS zijn we tevreden. Binnenshuis is het vrijwel niet mogelijk om GPS signaal te krijgen, maar buiten heeft het horloge altijd wel binnen een seconde of 8 een GPS-signaal gevonden. Tevens is het horloge voorzien van een kompas en kun je Google Maps gebruiken.

Op de smartwatch zelf zijn er ook nog de nodige applicaties te downloaden. Hiervoor kun je gewoon in de Google Play Store terecht; zowel via de app op de smartphone als via de smartwatch.

Accuduur en opladen

De Samsung Galaxy Watch 4 is voorzien van een 247 mAh accu. We hebben de afgelopen weken de smartwatch vaak gebruikt, en kunnen zo een goede conclusie geven. Na 24 uur met meldingen en 1,5 uur een wandeltracking via Strava hadden we nog 27 procent accu over. Gemiddeld houdt de smartwatch het één à anderhalve dag uit op een acculading, en dat is niet heel bijzonder te noemen. Het uithoudingsvermogen van een smartwatch blijft bij veel modellen een pijnpunt. Dat is bij de Galaxy Watch 4 dus niet heel anders. Het opladen neemt circa anderhalf uur in beslag.

Specificaties

1,2 inch Super AMOLED (396 x 396 pixels)

Dual-core processor (1.18GHz)

NFC, GPS, Bluetooth 5.0, WiFi 2.4 en 5 GHz

Wear OS met Samsung-skin

1,5GB werkgeheugen

16GB opslagruimte (waarvan 7,6GB beschikbaar)

247 mAh accu

Beoordeling

De Samsung Galaxy Watch 4 is een erg fijne smartwatch. Het is snel, doet alles wat het moet doen en doet dat ook goed. De vele gezondheidsopties maken het een heel compleet horloge. Daarbij kun je dankzij de aanwezigheid van Wear OS tal van applicaties downloaden uit de Google Play Store en is ook de weergave van notificaties erg prettig. Aandachtspunten zijn wel de matige accuduur, maar als iedere dag, anderhalve dag opladen voor je geen probleem is, is daar goed mee te leven. Een software-update kan handig zijn voor het overbodig tracken van stappen als er gefietst wordt met bijvoorbeeld Strava aan, en voor de Nederlandse taal bij spraakinvoer. Groot voordeel van de Samsung Galaxy Watch 4 is wel echt de prijs; met zijn prijskaartje van zo’n 240 euro, erg interessant geprijsd. Alleen vandaag krijg je bij deelnemende winkels ook nog 50 euro cashback.

Goed om te weten is dat de Samsung Galaxy Watch 4 compatible is met alle Android-toestellen, maar niet met de Apple iPhone.

Je kunt de Samsung Galaxy Watch 4 kopen bij: Coolblue, Bol.com, de officiële Samsung Shop, MediaMarkt en Amazon.