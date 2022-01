De 3 beste sim-only aanbiedingen van januari 2022: hier het meeste voordeel

Niet alleen een nieuw jaar is begonnen, maar ook een nieuwe maand is vorige week gestart. DroidApp zet ook deze maand weer (onafhankelijk) de beste sim-only aanbiedingen van januari op een rijtje. Waar haal je het meeste voordeel?

Sim-only aanbiedingen van januari

De nieuwe maand is inmiddels een week begonnen en dus is het tijd om even in de aanbiedingen voor een sim-only abonnement te duiken. Bij welke provider kun je de beste deal scoren, en waar krijg je de meeste minuten of MB’s aan internet? DroidApp heeft hier de drie beste aanbiedingen van januari 2022 op een rijtje gezet.

Kies je ervoor om bij je eigen provider te verlengen, dan kan dit doorgaans 3 á 4 maanden geregeld worden bij de provider. Wil je overstappen en je nummer meenemen, dan is dat twee maanden voor de einddatum van het contract te regelen. Op de vastgestelde dag hoef je alleen maar van simkaart te wisselen, waarna de rest vanzelf gaat.

Tele2

Bij Tele2 kun je profiteren van de ‘Dit wil ik weken’, waarbij je extra korting krijgt op verschillende bundels. Heb je op hetzelfde adres ook een ander mobiel abonnement van Tele2, of heb je T-Mobile Thuis, dan krijg je nog extra klantvoordeel. Kies je bij Tele2 de bundel met 5GB internet en 200 minuten/sms’jes, dan betaal je daar 11,00 euro per maand voor, de 10GB bundel kost in deze combi slechts 13 euro per maand. Eventueel kun je ook voor grotere bundels kiezen, zoals 20GB of onbeperkt. Tijdelijk betaal je ook geen aansluitkosten bij Tele2.

Deze aanbieding vind je bij Tele2

Simpel

Deze maand kun je nog profiteren van de ‘An offer you can’t refuse’-deals bij Simpel. Een bundel met 8GB aan data en onbeperkt bellen kost je een tientje per maand. Heb je niet zoveel nodig, dan kun je ook uit lagere internetbundels kiezen. Voor 7,50 euro per maand heb je de bundel met 4GB en 250 minuten. Heb je helemaal niet veel nodig, dan heb je voor 3,50 euro per maand 250MB aan data met 50 minuten. Je maakt gebruik van het netwerk van T-Mobile, dat meermaals als beste uit de test kwam.

De aanbieding is verkrijgbaar bij Simpel

Youfone

Andere goede deals vind je bij telecomprovider Youfone. De paarsgekleurde provider geeft je toegang tot het KPN-netwerk en laat je, welk abonnement je ook kiest, de eerste 6 maanden slechts 5,00 euro per maand betalen. Je hebt bij Youfone de keuze uit verschillende bundels. Kies je voor 2GB met onbeperkt bellen, dan kost je dat na het eerste halve jaar 8,50 euro per maand. De bundel met 200 minuten en 10GB kost na de actieperiode 10,00 euro per maand. Na zes maanden betaal je 17,50 euro voor de bundel met 20 gigabyte aan internet en onbeperkt bellen.

Voor deze actie kun je terecht bij Youfone

Andere providers

Wil je de actuele aanbiedingen weten van de andere providers; dan vind je die via onderstaande linkjes.

T-Mobile

KPN

Vodafone

Simyo

Belsimpel (met verschillende acties voor gratis Sony oordopjes)

Ritel

Mobiel

Hollandsnieuwe

Ben

Lebara

