De 4 beste apps van december 2021 (+ het belangrijkste nieuws)

De maand december ligt inmiddels achter ons, het nieuwe jaar is begonnen. Het is tijd om, zoals altijd aan het begin van de nieuwe maand, terug te blikken op de afgelopen maand. In dit artikel zetten we de 4 beste Android-apps van december, samen met het belangrijkste nieuws op een rijtje.

Android in december

In december was het weliswaar rustiger met nieuws dan in voorgaande maanden, dat betekent niet dat er niets te melden was. Allereerst waren er de DroidApp Awards 2021, waarbij we de 6 beste smartphones van het afgelopen jaar voor je hebben uitgekozen. Verder was er ‘Het beste van DroidApp in 2021‘, waarbij we terugblikken op onze mooiste content van het afgelopen jaar. Verder presenteerde Xiaomi MIUI 13 en kwam het merk met de aankondiging van de Xiaomi 12, 12 Pro en 12X voor de Chinese markt. Bij Huawei zagen we de nieuwe Huawei P50 Pocket, terwijl Oppo haar eerste foldable aankondigde; de Oppo Find N. Flitsmeister heeft begin deze maand haar nieuwe gadget getoond; de Flitsmeister Two.

Nokia rolde voor de Nokia X20 en de X10 de update naar Android 12 uit, en ook Samsung begon daarmee; voor de S10-serie en de Galaxy Tab S7. Motorola deelde een overzicht met de 30 toestellen die bijgewerkt zullen worden met een update naar Android 12. In december werd ook bekend dat de huidige roamingregels tot en met 2032 geldig blijven. Google deelde haar Year in Search 2021, met de populairste zoekopdrachten en was daar ook het Spotify jaaroverzicht voor 2021 met de populairste muziek wereldwijd en in Nederland. Begin deze maand deelden we massaal ons Spotify Wrapped overzicht.

Specials

Op DroidApp zijn de nodige specials verschenen; mooie overzichten waar we veel tijd aan hebben besteed. Een aantal hebben we in de eerste alinea al genoemd, maar er is meer. Deze hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet, zodat je onze mooie content nog eens rustig kunt nalezen.

Artikelen van DroidApp-schrijvers

De 5 meest onmisbare apps volgens: Luke – Kelly – Stefan – Paul – Anton

Review en vergeten

We hebben op DroidApp een uitgebreide review gepubliceerd van de prijsvriendelijke tablet van Nokia;

Nokia T20 review: een prijsvriendelijke tablet voor de hele familie

In onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’. In de afgelopen maand zijn de volgende toestellen online gegaan;

Beste apps

We hebben in december weer de nodige apps behandeld en besproken. De beste apps van december hebben we hieronder in willekeurige volgorde voor je op een rijtje gezet.

Zwangerhap

Voor de zwangere vrouw is de app Zwangerhap een nuttige applicatie die gebruikt kan worden. De app is uitgebracht door het Voedingscentrum. Tijdens de zwangerschap wordt geadviseerd om bepaalde dingen niet te eten of te drinken. De Zwangerhap app maakt dit goed inzichtelijk en helpt je met het uitzoekwerk. In de applicatie kun je ook veiligheidsmeldingen terugvinden, net als tips voor de week van je zwangerschap.

Telegram

Een toffe update voor chat-app Telegram verscheen in de Play Store. Vanaf Telegram 8.4 is het mogelijk om reacties te geven op een bericht, kun je spoilers verbergen en kun je een QR-code van je profiel, kanaal of groep delen met anderen. Daarnaast is, heel handig, een vertaalfunctie toegevoegd aan de app waardoor je dus een bericht in een andere taal direct kunt vertalen. Eerder deze maand verscheen al Telegram 8.3 waarbij nieuwe privacy-opties en handige tools toegevoegd werden.

Wie is de Mol?

Gisteren begon Wie is de Mol? Vele Nederlanders zitten weer aan de buis gekluisterd voor het programma. Bij het tv-programma hoort natuurlijk de app. Met de Wie is de Mol? app kun je je voorspelling doorgeven van wie volgens jou de Mol is. Daarnaast kun je deelnemen aan een poule of er zelf eentje maken met familie, vrienden of collega’s.

Google TV

Waar we de Google TV app eerder kende als Google Play Movies/Films, is het nodige veranderd bij deze applicatie. Naast een nieuwe naam, is ook het ontwerp aangepakt. Je kunt hier nog steeds terecht voor het downloaden of een kopen van een film, maar ook film- of serietips krijgen op verschillende platformen zoals Amazon Prime Video en Disney+. Helaas ontbreekt het aanbod van Netflix. Je krijgt ook een overzicht van de eerder gekochte en gehuurde content, maar ook dus tips uit verschillende categorieën.