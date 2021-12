De 5 meest onmisbare apps van 2021 volgens Paul

In december zien we de vele lijstjes weer voorbijkomen. DroidApp-schrijvers delen ook hun meest onmisbare apps van het afgelopen jaar. Dit zijn de 5 meest onmisbare apps van schrijver Paul.

Onmisbare Android-apps van Paul

Het is weer zover, het einde van het jaar is weer in zicht en dan wordt het tijd voor de bekende jaaroverzichten. Niet altijd even interessant, maar als het op apps aankomt is het altijd leuk om terug te kijken welke apps er onmisbaar zijn gebleken in het afgelopen jaar.

FNG

FNG staat voor Fluid Navigation Gestures. Met deze app heb je de mogelijkheid om navigatie gebaren aan te passen. Ik vind het prettig om naast de traditionele navigatiebalk ook gebaren te gebruiken. Standaard heb je de keuze tussen één van deze opties. FNG maakt het mogelijk om én met gebaren én een navigatiebalk te hebben en zo kun je met alle gemak door je apps navigeren. Een nadeel is dat de app niet meer onderhouden wordt.

Niagara launcher

Het afgelopen jaar ben ik een andere launcher gaan gebruiken dan voorgaande jaren. Voorheen gebruikte ik Nova launcher of Action launcher. Niet dat Nova of Action launcher slecht zijn, maar Niagara past op dit moment beter op mijn smartphone. Lekker minimaal, maar toch voldoende opties om naar eigen smaak in te richten.

Spotify

Al jaren onmisbaar en ook dit jaar weer onmisbaar gebleken. Tijdens het werk, onder de douche of tijdens het autorijden, Spotify staat vrijwel altijd aan. Voor elke gelegenheid heb ik wel een playlist. Dit maakt het ook minder interessant om over te stappen naar een andere dienst. Daarom verwacht ik dat Spotify ook volgend jaar weer in de top 5 zal staan.

Instagram

Het afgelopen jaar, en dan met name de afgelopen tijd, ben ik Instagram meer gaan gebruiken dan voorheen. Een duidelijk reden heb ik echter niet, het is gewoon leuk om mooie foto’s, grappige afbeeldingen en natuurlijk de verhalen van familie en vrienden te zien. En natuurlijk niet vergeten de chatfunctie voor de niet al te serieuze gesprekken.

WhatsApp

Deze app is toch weer onmisbaar gebleken het afgelopen jaar. Niet zozeer omdat ik het een geweldige app vind, maar meer omdat de meeste familie en vrienden er gebruik van maken en ik graag contact met ze wil houden. Eén van mijn wensen blijft toch wel dat WhatsApp een stand-alone app komt voor andere apparaten, zonder dat je daarvoor verbonden moet blijven.