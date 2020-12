De 5 meest onmisbare apps van 2020 volgens Paul

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar. Iedere DroidApp-schrijver deelt zijn of haar meest onmisbare apps van 2020. Dit zijn de favorieten van Paul.

Onmisbare Android-apps van Paul

Mijn meest onmisbare apps zijn door het coronavirus toch wel enigszins veranderd ten opzichte van het vorig jaar. Dit komt natuurlijk doordat ik sinds maart thuis werk en daarom de weekenden er zoveel mogelijk even de deur uitga. Even naar een mooi bos, een leuke stad of gezellig naar familie.

Google Maps

Om eropuit te trekken is Google Maps mijn favoriete en onmisbare app. Uiteraard super handig om te navigeren, maar ook om van te voren de omgeving van de bestemming te verkennen. Super handig vind ik dat tegenwoordig Spotify geïntegreerd is in Google Maps.

Spotify

Omdat ik onderweg, maar ook tijdens het thuiswerken erg veel gebruik maak van Spotify, staat de app ook tussen mijn onmisbare apps. Ik heb een korte tijd YouTube Music geprobeerd, maar ben snel weer teruggegaan naar Spotify. Dit vind ik toch de meest prettige app voor het afspelen van mijn favoriete playlists en albums.

WhatsApp

Natuurlijk ontbreekt WhatsApp niet in het lijstje met meest onmisbare apps. Nog altijd de populairste messenger. Ik vind het nog altijd jammer dat WhatsApp geen stand-alone app heeft voor bijvoorbeeld je laptop of je tablet, net zoals Telegram dat heeft. Dat zou voor mij een uitkomst zijn, omdat ik nogal eens van telefoon wissel om te reviewen.

Telegram

Persoonlijk vind ik Telegram de prettigste messenger-app. Het is completer dan WhatsApp, omdat je de mogelijkheid hebt om kanalen te volgen, bijvoorbeeld het Telegram kanaal van DroidApp! Zoals ik hierboven aangaf, is het ook mogelijk om Telegram als stand alone app om je tablet of laptop of ander apparaat te installeren.

Netflix

Om de avonden door te komen als vrijgezel, kijk ik veel Netflix. De app vind ik op zich prima, maar af en toe zie ik door de bomen het bos niet meer. Het grote aanbod is dus eigenlijk een vloek en een zegen. Voor het komend jaar ben ik vooral benieuwd of er een echte concurrent zal komen voor Netflix in Nederland.