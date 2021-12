Android jaaroverzicht 2021: het belangrijkste nieuws samengevat

Vele pagina’s verder van het afgelopen jaar, hebben we een mooi overzicht voor je met het Android Jaaroverzicht 2021. Wat was het belangrijkste nieuws rondom Android het afgelopen jaar? DroidApp vat het jaar 2021 nog eens rustig voor je samen.

Android jaaroverzicht 2021

Helaas stond ook het jaar 2021 weer in het teken van Corona. Dat betekent echter niet dat er verder geen nieuws was. In de afgelopen twaalf maanden hebben we weer onze uiterste best gedaan om je te voorzien in het belangrijkste nieuws rondom alles wat met Android, smartphones, providers en meer te maken heeft. Wil je nog eens lezen wat er in de afgelopen maanden allemaal gebeurd is, dan hebben wij het mooie Android jaaroverzicht 2021 voor je klaarstaan, met de belangrijkste gebeurtenissen per maand.

Januari

Het jaar 2021 begon met de presentatie van de Galaxy S21-serie van Samsung. Daarnaast begon Tele2 met het aanbieden van 5G-abonnementen. Google kwam in de eerste maand van het jaar met Play Points die vanaf nu in Nederland beschikbaar zijn. Verder toonde LG haar eerste smartphone met een oprolbaar scherm, een concept dat we niet meer op de markt hoeven te verwachten. Verder waren daar de nieuwe WhatsApp-voorwaarden waardoor Signal en Telegram allebei het aantal gebruikers flink zag toenemen.

Februari

In februari was daar het eerste teken van Android 12, de nieuwste Android-versie. Xiaomi kwam met de Mi 11 en Samsung heeft het updatebeleid voor haar toestellen verbeterd. Dit betekent dat je nog langer kunt profiteren van updates, zowel Android-versie updates als beveiligingsupdates.

Maart

In maart hebben we nieuwe toestelaankondigingen gehad; zo zagen we de Oppo Find X3-serie, de OnePlus 9-serie en de Moto G100. Samsung kwam nog met de A52 en A72. Het werd mogelijk gemaakt om te videobellen met WhatsApp Desktop en Google kwam met de Nest Hub 2. TCL kwam in maart met eigen toestellen naar de Benelux, nadat het eerder met Alcatel al toestellen uitbracht. Daarnaast is Android Auto pas sinds deze maand officieel beschikbaar in Nederland en België.

April

April was de maand met belangrijk nieuws van LG. De fabrikant maakte bekend dat het definitief ging stoppen met het uitbrengen van smartphones. Updates komen er nog wel; maar nieuwe toestellen gaan we niet meer zien. We hebben een uitgebreid, mooi overzicht gemaakt met ‘Een ode aan LG: hoe LG de smartphone groot maakte’. Verder begon DroidApp met het Update Bulletin, waarbij we wekelijks op een rij zetten welke updates er zijn verschenen. April was ook de maand van het gigantische Facebook-lek. Sony kwam met haar drie smartphones voor dit jaar en Nokia kwam met de nieuwe X- en G-serie.

We hebben tot ons grote verdriet afscheid moeten nemen van Henk van Loosbroek. Een zeer gewaardeerde tipgever en bron van inspiratie voor de telecomwereld in Nederland.

Mei

In mei was er Google I/O, maar heel spannend was de editie dit jaar niet. Wel zagen we toen de officiële aankondiging van Android 12, met als belangrijkste grote verandering; de nieuwe interface. Verder kwam Clubhouse naar Android; de app die op iOS al heel groot was. De Nest Hub 2 van Google kwam naar Nederland en honderden SMS-stemmen voor het Songfestival werden niet meegeteld.

Juni

In de zesde maand van het jaar 2021, in juni, zagen we de aankondiging van de OnePlus Nord CE van OnePlus, en de Galaxy A22 van Samsung. Motorola leek het nog verstandig een toestel uit te brengen met Android 10, de Defy. Google stopte met de onbeperkte gratis opslagruimte en in de Play Store zagen we het nieuwe ‘Mijn apps’ overzicht, dat niet bepaald een vooruitgang was. In Google Maps werden de verkeerslichten toegevoegd.

Juli

In de zomer van 2021, of wat er van over was, kregen we ook verschillend nieuws onder ogen. In deze maand hadden we onze eigen weer-app test 2021, waarnaar we weer jarenlang onderzoek hebben gedaan. Verder kwam Carl Pei, voormalig OnePlus-oprichter met het eigen merk Nothing. OnePlus zelf kwam met de OnePlus Nord 2, Nokia kwam met de Nokia XR20 met een robuust ontwerp.

Augustus

In augustus vierde DroidApp haar 7,5 jarige verjaardag, met wederom mooie winacties zoals een fotowedstrijd. De Belgische overheid waarschuwt voor het gebruik van Chinese smartphones en Xiaomi zag juist dat het de grootste smartphonefabrikant van Europa werd. Samsung kwam in augustus met de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3.

September

In de negende maand van het jaar hebben we ook weer het nodige nieuws voor je op een rijtje gezet. We zagen het Material You design voor verschillende apps, zoals Gmail. Verder werd T-Mobile Nederland overgenomen en kwamen OnePlus en Oppo met het nieuws dat OxygenOS en ColorOS samengevoegd zullen worden. Fairphone kwam met de Fairphone 4 en Oppo met de Reno 6-serie.

Oktober

Oktober was de maand waarin Android 12 definitief uitgebracht werd. Deze update verscheen ook voor de eerste modellen. In oktober werd Vodafone driemaal getroffen door drie grote storingen en was er de gigantische storing bij WhatsApp, Instagram en Facebook. De Pixel 6 was er en Nokia presenteerde een nieuwe tablet; de Nokia T20.

November

Motorola kwam in november met de nieuwe G31 en G51. Daarbij was er een opvolger voor de G100; de Moto G200. Verder presenteerde OnePlus de Pac-Man editie van de Nord 2 en kwam uit een onderzoek van Follow The Money naar voren dat Xiaomi-toestellen massaal privégegevens naar Chinese servers stuurden. De providers haalden hun dure smartphones uit de winkels vanwege gewelddadige overvallen.

December

De maand december is nog niet helemaal ten einde, maar toch kunnen we je vast een overzicht geven met het belangrijkste nieuws. Motorola maakte bekend welke toestellen bijgewerkt worden met Android 12. OnePlus vierde haar achtste verjaardag en verkocht in 2021 tien miljoen toestellen. Nokia was de tweede fabrikant die Android 12 beschikbaar stelde voor een toestel; in dit geval de X20. Motorola presenteerde de Edge X30, welke de eerste smartphone is met de Snapdragon 8 Gen 1 chipset. Verder worden de roamingafspraken tot 2032 verlengd en ook verschenen de nodige jaaroverzichten, zoals die van Google en die van Spotify. Daarnaast hebben we de DroidApp Awards uitgereikt en hebben alle schrijvers hun onmisbare apps van 2021 op een rij gezet.