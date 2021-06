De 7 beste apps van mei 2021 (+ het belangrijkste nieuws)

We gaan steeds meer richting de zomer en deze zomerse dagen zijn een mooi voorteken. Toch is het nu het moment om eerst even terug te blikken. We bekijken het belangrijkste nieuws, samen met de beste apps van mei 2021.

Android in mei

We blikken terug op de vijfde maand van het jaar. Deze maand was het weer het jaarlijkse Google I/O dat werd gehouden. We moeten eerlijk zeggen dat het ons erg tegenviel en we meer hadden verwacht. Wel was er de officiële aankondiging van Android 12 met nieuwe functies. Vooral de nieuwe interface was daarbij iets dat gelijk in het oog sprong. Ook komen er grootse verbeteringen aan voor Wear OS en kan de wachtwoordmanager in Chrome automatisch wachtwoorden wijzigen na een lek.

Verder kwam Clubhouse naar Android. De op iOS populaire applicatie is echter alleen nog op invite beschikbaar, maar wel al beschikbaar in de Google Play Store. In Nederland werd de Google Nest Hub 2 uitgebracht in mei. Vanaf deze maand is ook de Moto G100 beschikbaar die we eerder uitgebreid hebben besproken in de Moto G100 review.

Nieuws was er ook van OnePlus. De fabrikant maakte bekend dat het met een eigen Theme Store komt voor het downloaden van thema’s. Nokia deelde een nieuw overzicht van de Android 11 planning. Oppo kwam met een beter updatebeleid voor alle toestellen en Google kwam meermaals in het nieuws met de Pixel 6 waarvan beelden zijn opgedoken. Huawei zou volgens de berichten na de P50-serie niet langer meer samenwerken met Leica.

Er waren ook waarschuwingen. Op moment van schrijven gaat erg gevaarlijke malware rond voor Android, waarbij de suggestie wordt gewekt dat een pakketje onderweg is naar je. Pas hier echt mee op! Daarbij luiden onderzoekers de noodklok over misleidende QR-codes. De Nederlandse politie waarschuwt voor groepsinstellingen in WhatsApp, maar is dat wel terecht?

DroidApp kon na het Songfestival als eerst melden dat honderden SMS-stemmen niet mee zijn geteld.

In onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ gaan we iedere week op zoek naar een pareltje uit de telefoonwereld. In mei hebben we de volgende edities gepost:

In mei hebben we vier uitgebreide smartphone-reviews gepubliceerd. Deze hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

De specials die we afgelopen maand op DroidApp online gezet hebben zijn de volgende artikelen;

Beste apps

In mei hebben we verschillende applicaties behandeld. Tijd om een selectie te maken met de beste Android-apps van mei 2021. We hebben ze in willekeurige volgorde gezet.

Action app

De winkel die onder veel Nederlanders geliefd is; de Action. Vanaf nu kun je ook de Action app downloaden op je smartphone. Met de applicatie kun je het assortiment van de winkelketen doorspitten. Dus je kunt op zoek naar dingen die je niet nodig hebt, of waarvan je dacht dat je ze nooit nodig had. Verder vind je er de aanbiedingen en kun je met een account je boodschappenlijstje bewaren. Tevens kun je favoriete producten opslaan.

Komoot

Komoot is op de redactie een veelgebruikte applicatie. Een wandeltocht of fietsrit plan je makkelijk met de Komoot app. Deze maand is de applicatie bijgewerkt met een update. Vanaf nu kun je Live Tracking in Komoot gebruiken om anderen op de hoogte te brengen van waar je bent. Daarbij geeft de applicatie nog aanvullende informatie zoals je verwachte eindtijd en de resterende batterijduur.

ING Bankieren

Klanten van ING kunnen vanaf nu gebruik maken van nieuwe functionaliteit in de ING Bankieren app. De applicatie is uitgebreid met sneltoetsen om snel een betaalverzoek te maken of juist om een betaalcode te scannen. Verder kan het overweg met het donkere thema in Android. Een handige toevoeging!

Strava

Een andere applicatie die in mei werd bijgewerkt met een update was Strava. Deze populaire applicatie voor het bijhouden van je sportprestaties en workouts heeft met de update een nieuw design gekregen. Er zijn modernere elementen en je kunt ook snel een activiteit toevoegen. Verder vind je snel kaarten met interessante segmenten.

Chrome

In de afgelopen weken is de browser Chrome voor Android bijgewerkt met verbeteringen. Stilletjes is er een nieuw deelmenu. Deze is voorzien van verschillende tools zoals het delen van een QR-code en een screenshot-bewerker. Vanaf nu kun je daarmee dus aan de slag. We hebben alles voor je op een rijtje gezet in dit artikel met het nieuwe deelmenu in Chrome.

TomTom Go Navigation

Nu Google de deuren heeft opengezet voor ontwikkelaars om Android Auto-apps aan te leveren, zien we steeds meer van dit soort apps verschijnen. De app TomTom Go Navigation is vanaf nu ook beschikbaar voor Android Auto. De navigatie-app wordt geroemd door de accuraatheid van verkeersinformatie en routes. Wekelijks krijgt de applicatie kaartupdates.

Clipt

Clipt is een applicatie van de innovatieve afdeling van OnePlus. Met de applicatie kun je je klembord uitwisselen tussen verschillende apparaten. Het is mogelijk om bijvoorbeeld foto’s, tekst of bestanden uit te wisselen tussen je smartphone en je computer. Later moet er ook iOS-ondersteuning komen voor de toepassing.

