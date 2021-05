Pas op: scan niet zomaar QR-codes – gevaar voor phishing

Onderzoekers luiden de noodklok over het scannen van QR-codes. Sinds het coronavirus worden QR-codes steeds vaker gebruikt, en ook criminelen stappen nu ‘in deze markt’.

Phishing via QR-code

De laatste weken is er een toename te zien van phishing via QR-codes, zo meldt RTL Nieuws na eigen onderzoek. Cybercriminelen gebrhuiken de QR-code voor het leegtrekken van je rekening, of om andere gegevens te ontfutselen. QR-codes worden sinds het coronavirus steeds vaker gebruikt. Bijvoorbeeld in krantjes of menukaarten van restaurants. Ook komen ze steeds vaker opgedoken door testbewijzen.

Een QR-code in Instagram

We weten dat we niet zomaar op linkjes moeten klikken, en nu is het van belang dat dit besef er ook komt voor QR-codes. Je ziet vooraf niet waar een QR-code naar leidt. Malafide QR-codes kunnen bijvoorbeeld terugkomen in brieven of e-mails, die zogenaamd van je bank afkomstig kunnen zijn. Soms kan deze verrassend veel persoonlijke gegevens bevatten; gegevens die vaak via lekken ontfutseld zijn.

We hoeven niet gelijk huiverig te zijn om QR-codes te scannen, maar alertheid kan zeker geen kwaad.

