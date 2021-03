T-Mobile deelt jarenlang privacygevoelige informatie met CBS

Jarenlang heeft T-Mobile gegevens gedeeld met het Centraal Bureau voor de Statistiek, afgekort CBS. Het ging hierbij om gegevens die niet geanonimiseerd werden en dus herleidbaar waren voor derden.

T-Mobile deelt data met CBS

Tegen het weten in van gebruikers heeft T-Mobile jarenlang privacygevoelige gedeeld met onderzoeksbureau CBS, zo schrijft de NRC na het inzien van verschillende documenten. In 2017 werd door het CBS een contract afgesloten met T-Mobile voor het delen van geanonimiseerde locatiegegevens van klanten van de provider.

Middels deze informatie wilde het CBS een algoritme maken, waarmee het kon zien hoe Nederlanders zich verplaatsen in grote groepen. In de periode erna werd ook andere informatie verzameld zoals betaaldata. De NRC laat weten dat het niet bekend is of die gegevens ook daadwerkelijk gebruikt zijn door het Centraal Bureau van de Statistiek. Het CBS had als doel om ook geld te verdienen met het bouwen van het algoritme. Het bedrijf is gelieerd aan de Nederlandse overheid, maar moet deels zelf voor inkomsten zorgen.

Tweakers schrijft dat in eerste instantie het alleen zou gaan om het delen van anonieme data. Binnen het pilotproject is op een later moment overgegaan op data die wel te herleiden was naar een persoon. Sinds januari 2018 mochten medewerkers van het CBS met hun laptop in het gebouw van T-Mobile werken met de data, waarbij naar het schijnt volledige toegang mogelijk was. Volgens het onderzoek van de NRC was er zoveel data aanwezig, waardoor het voor werknemers lastig geweest zou zijn om al die informatie te verwerken.

Het is niet precies bekend tot wanneer T-Mobile en CBS data hebben uitgewisseld. Het lijkt erop dat dit in ieder geval tot het begin van de coronacrisis is gebeurd. Verschillende overheden kwamen toen met een plan dat mensenmassa’s gevolgd worden middels locatiegegevens. Toen de Autoriteit Persoonsgegevens aangaf dat dit niet mocht, zou de samenwerking op 1 april 2020 stopgezet zijn. Gebruikers zijn niet ingelicht over deze zaak. Toezichthouders zijn er wel bij betrokken, maar daar werd niet gesproken over het feit dat er niet-anonieme gegevens werden gedeeld. Het Agentschap Telecom en de Autoriteit Persoonsgegevens gaan nu een onderzoek starten naar dit hele verhaal.