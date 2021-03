T-Mobile deelt nieuwe cijfers: 6,8 miljoen mobiele klanten en is grootste van Nederland

T-Mobile heeft nieuwe cijfers gedeeld over het laatste kwartaal van 2020. De magentagekleurde provider is vanaf nu de grootste mobiele aanbieder van Nederland en telt 6,8 miljoen mobiele klanten.

T-Mobile in de lift

Het aantal mobiele klanten van telecomprovider T-Mobile blijft maar stijgen. In het laatste kwartaal van 2020 noteerde de provider 22.000 nieuwe aansluitingen. Doordat in december ook de klanten van provider Simpel overgeheveld werden naar T-Mobile is het nu ook gelijk de grootste mobiele provider van Nederland. T-Mobile telt in totaal 6,8 miljoen mobiele gebruikers. Vodafone heeft in totaal ruim 5 miljoen mobiele klanten, KPN komt uit op 4,5 miljoen.

Er was ook een stijging te zien in het aantal klanten met T-Mobile Thuis. Internet, tv en/of bellen wordt nu afgenomen door 682.000 klanten, wat een stijging is van 21.000 ten opzichte van het kwartaal ervoor. De omzet kwam uit op een bedrag van 505 miljoen euro (+1,9% in vergelijking met Q4 2019).