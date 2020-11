T-Mobile verwelkomt 62.000 nieuwe mobiele abonnees

De magentagekleurde provider T-Mobile heeft in het afgelopen kwartaal tienduizenden nieuwe abonnees geworven. Er gingen er ook een groot aantal weg.

T-Mobile ziet groei

T-Mobile heeft de cijfers bekend gemaakt over het derde kwartaal van 2020. In deze drie maanden heeft de provider 62.000 nieuwe abonnees mogen verwelkomen. Het gaat hierbij om mobiele klanten. Het aantal klanten met vaste diensten steeg met 17.000. Hiermee heeft de provider in Nederland 5,8 miljoen mobiele klanten en 661.000 vaste klanten met T-Mobile Thuis.

Ondanks 62.000 nieuwe abonnees zag T-Mobile ook 42.000 klanten weggaan. Netto komt de stijging dus uit op een stijging van 20.000 klanten. Klanten betalen gemiddeld 16,00 euro per maand. Eind oktober maakte T-Mobile bekend dat het een landelijk dekkend 5G-netwerk heeft in Nederland. Tevens heeft de provider het plan om Simpel over te nemen. Wanneer de ACM deze overname heeft goedgekeurd ziet T-Mobile het abonnees stijgen met 1 miljoen.