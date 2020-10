T-Mobile heeft landelijke 5G-dekking in Nederland

Telecomprovider T-Mobile heeft de uitrol van het 5G-netwerk in Nederland afgerond, zo deelt de provider trots mee. Er is nu landelijke 5G-dekking, zo belooft de provider.

Landelijke 5G-dekking T-Mobile

Klanten van T-Mobile die een smartphone hebben met ondersteuning voor 5G, kunnen het netwerk vanaf nu in heel Nederland gebruiken. Volgens de magentagekleurde provider kan 90 procent van de inwoners van Nederland in het dekkingsgebied zit.

De overige tien procent van de dekkingskaart moet in 2023 volledig ingekleurd zijn. T-Mobile beloofde eerder in 2019 dat het voor het einde van 2020 een landelijk dekkend 5G-netwerk wil hebben in Nederland. De provider begon eerder dit jaar testen in onder andere Den Haag, waarna de uitrol verder ging. Voor het 5G-netwerk maakt de provider gebruik van de 700MHz-band.

T-Mobile geeft bij de Unlimited-abonnementen klanten standaard toegang tot het 5G-netwerk. Voor klanten met een andere bundel kan de 5G-bundel voor 2,00 euro per maand afgesloten worden.

