T-Mobile wil provider Simpel overnemen

T-Mobile en Simpel zijn tot nu toe twee losse providers, maar dat kan zomaar gaan veranderen. Nadat het eerder al een merknaam van T-Mobile was, zou de magentagekleurde provider nu opnieuw Simpel willen overnemen.

Simpel overname door T-Mobile?

De virtuele provider Simpel gaat alweer een tijd mee in telecomland. De provider maakt gebruik van het netwerk van T-Mobile en was in de tijd tussen 2010 en 2014 al een merknaam van die provider. In 2014 werd Simpel losgeweekt van T-Mobile en opereert het zelf onder de eigen naam. Nu lijkt het toch weer te gaan veranderen.

T-Mobile en Simpel hebben hun handtekening gezet onder de koopovereenkomst waarmee een overname wordt voorbereid.

Søren Abildgaard, de CEO van T-Mobile geeft de volgende reactie;

“De overname van Simpel stelt ons in staat om in een uitdagende mobile-only markt te blijven concurreren met KPN en Vodafone. We kunnen onze marktstrategie als uitdager hiermee ook op lange termijn continueren. Met de voorgenomen overname kunnen we dit in alle marktsegmenten doen en zo op alle fronten de strijd aangaan met KPN en Vodafone. En dat is goed nieuws voor al onze klanten dus ook voor die van Simpel, want voor hen is natuurlijk niet alleen prijs relevant maar zeker ook netwerkkwaliteit en klantenservice. Wij zetten als T-Mobile de klant voorop en verbeteren continue onze producten en diensten. Dit principe passen wij uiteraard ook toe op de klanten van Simpel.”

Het is niet bekend welk bedrag er overgemaakt wordt voor de deal. Simpel staat bekend als een gunstig geprijsde provider met interessante sim-only abonnementen. De provider telt een miljoen klanten. De abonnementen van Simpel zijn terug te vinden op hun website. De overname is nog niet officieel. Deze moet nog goedgekeurd worden door ACM.