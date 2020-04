Simpel en Simyo zijn meest aanbevolen providers, Tele2 en Ben veel minder

Uit nieuw onderzoek blijkt dat Simpel en Simyo de meest aanbevolen providers zijn. Het gaat om een onderzoek over de tevredenheid van providers in Nederland in het eerste kwartaal van 2020.

Simpel en Simyo bovenaan

Uit een onderzoek van Telecompaper komt naar voren dat Simpel en Simyo het meest aanbevolen worden, bij het kiezen van een mobiele aanbieder. Het gaat om de cijfers over het eerste kwartaal van 2020. Bij zowel Simpel als Simyo zorgen vooral de prijs-kwaliteitverhouding en de maandelijkse kosten ervoor dat ze aanbevolen worden.

De cijfers zijn afkomstig van het NPS-dashboard van de onderzoeker. Hoe hoger de score, hoe hoger ze eindigen in het onderzoek. Simpel haalt een NPS-score van 37, Simyo komt uit op 36. Op plek 3 staat KPN (NPS-score van 30) gevolgd door Hollandsnieuwe (29) en T-Mobile (28). Het gemiddelde cijfer komt uit op 27.

Vodafone doet het met een NPS-score van 25 duidelijk minder dan de andere, ook grotere, providers. Echter komt Tele2 uit op 24 en is Ben met een score van 20 de hekkensluiter. Cijfers over andere providers zoals Youfone, Lebara en dergelijke zijn niet bekend bij de onderzoeker.