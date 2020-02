Simyo stunt met ‘Doe Je Ding Deals’: korting op veel bundels

Regelmatig stunten providers met interessante prijzen en aanbiedingen voor hun abonnementen. De nieuwe ‘Doe Je Ding Deals’ van Simyo zijn nu begonnen en kunnen zeker interessant zijn!

Simyo – Doe Je Ding deals

Bij Simyo kun je nu profiteren van een reeks interessante aanbiedingen. Tijdens de Doe Je Ding deals krijg je meer data en euro’s voordeel. Er zijn ook wat veranderingen doorgevoerd in de belbundels, waarbij je voortaan kunt kiezen uit twee bundels; een bundel met 200 minuten/sms of onbeperkt bellen en sms’en.

Internetbundels

In totaal kun je bij Simyo kiezen uit zes internetbundels, zodat er altijd wel een passende voor je tussenzit. Als eerst heb je de mogelijkheid om geen databundel te nemen. Je betaalt dan alleen voor het bellen en het sturen van een sms. De prijzen van de internetbundels hebben we hieronder voor je neergezet.

1GB: 4,00 euro per maand

4,00 euro per maand 3GB: 7,00 euro per maand

7,00 euro per maand 6GB: 9,00 euro per maand

9,00 euro per maand 10GB: 11,00 euro per maand

11,00 euro per maand 15GB: 13,00 euro per maand

De bundel met 200 minuten/sms per maand kost je 5,00 euro, onbeperkt bellen en sms’en komt uit op 7,00 euro per maand. Hierdoor heb je al een bundel met 6GB en 200 minuten voor 14,00 euro per maand. Het is een jaarcontract, maar wil je liever een maandelijks opzegbaar abonnement, dan kun je daarvoor kiezen voor 2,00 euro per maand meer.

Bij Simyo maak je gebruik van het KPN 4G-netwerk. Daarbij krijg je bij Simyo dubbel zoveel minuten, sms’jes én internet als je KPN Vast Internet hebt, voor dezelfde prijs. Tevens heeft de Consumentenbond Simyo al 18 keer uitgeroepen tot beste provider. De oranjegekleurde provider blinkt vooral uit in de klanttevredenheid, weinig klachten en het mobiele internet.

Informatie en afsluiten

Zit je nog niet bij Simyo, dan kun je twee maanden voor het bereiken van de einddatum van je huidige contract alles in orde maken, inclusief nummerbehoud. Via Mijn Simyo of de Simyo app kun je zelf maandelijks je bundels aanpassen. De Doe Je Ding Deals gelden tot en met 31 mei. Je kunt het abonnement direct afsluiten via de website van Simyo.