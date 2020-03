Providers zien enorme stijging verbruik door thuiswerk; KPN en T-Mobile sluiten winkels

Door het coronavirus werken er veel mensen thuis. De providers zetten alle zeilen bij om problemen voor te zijn. Daarbij maken KPN en T-Mobile bekend dat zij hun winkels sluiten en er ook andere maatregelen genomen worden.

Topdrukte bij providers

Door de vele mensen die vanuit huis hun werkzaamheden voortzetten, wordt het mobiele netwerk van de Nederlandse providers een stuk zwaarder belast. Maandag werden de netwerken zwaarder belast dan in het weekend, waar normaal het netwerk het meest intensief gebruikt wordt. KPN zegt dat de toename bijvoorbeeld komt door het streamen van video, wat door bijvoorbeeld vergaderingen vaker gedaan wordt.

Vodafone ziet de toename in het dataverbruik ook. Werkzaamheden en gepland onderhoud aan het netwerk wordt door VodafoneZiggo uitgesteld als dit nodig is. Ook wordt net als bij KPN gekeken of een bezoek van een monteur bij een klant echt nodig is, of dat hiervoor een andere oplossing gevonden voor kan worden.

Bij T-Mobile wordt gesproken over ‘een forse toename in het dataverkeer’, zo schrijft het AD. Er wordt volgens de magenta-gekleurde provider meer en langer gebeld. Alle drie de providers monitoren het gebruik voortdurend en continue.

Sluiten van winkels

Uit veiligheidsoverwegingen hebben KPN en T-Mobile besloten hun winkels te sluiten. In Noord-Brabant had KPN van het weekend al meerdere winkels gesloten, nu wordt deze keuze landelijk ingevoerd. De sluiting van de winkels gebeurt per direct, per 17 maart 2020. KPN laat weten dat alleen vrijdag 20 maart, 16 winkels verspreid over Nederland voor één dag geopend worden.

T-Mobile sluit vanaf woensdag 18 maart alle winkels in Nederland. T-Mobile laat weten dat klanten die hun bestelling nog niet hebben opgehaald, hem gratis per post kunnen laten thuisbezorgen. Zowel bij KPN als bij T-Mobile blijven de winkels tot in ieder geval 6 april dicht. Deze periode wordt door de Nederlandse overheid ook gehanteerd voor de sluiting van de eetgelegenheden en cafés. Bij VodafoneZiggo staan sluitingen nog niet op de planning, maar worden bij sommige winkels afwijkende openingstijden gehanteerd.

Klanten kunnen voor het afsluiten van een abonnement of bij vragen bijvoorbeeld terecht op de website van KPN of de website van T-Mobile. Eerder besloot Coolblue al alle fysieke winkels te sluiten tot zeker 6 april.