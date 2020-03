KPN verlaagt de prijs van het Unlimited-abonnement

De prijzen voor het mobiele abonnement van KPN met onbeperkt internet is verlaagd. In oktober werden de bundels gelanceerd, in december kwamen ze voor alle klanten beschikbaar.

Lagere prijzen bij KPN

Voor verschillende abonnementssoorten heeft KPN een prijsverlaging doorgevoerd. Het gaat om de mobiele abonnementen met onbeperkt internet. KPN biedt deze bundels nog niet zo heel lang aan. In oktober kwamen deze abonnementen beschikbaar voor klanten die ook voor thuis diensten afnamen bij de groengekleurde provider. Sinds december kan iedereen deze abonnementen afsluiten. De abonnementen maken deel uit van KPN Hussel.

Zowel het Unlimited abonnement met 150 minuten als met onbeperkt bellen is 2,50 euro goedkoper geworden. Het abonnement kost je 34,00 euro per maand met 150 minuten, en 35,00 euro met onbeperkt bellen. De bundels kun je afsluiten op de website van KPN.

Vodafone kwam deze maand met haar onbeperkte bundel.