Vodafone komt met Unlimited en meer data nieuwe Red-abonnementen

Vodafone heeft een nieuwe abonnementsvorm uitgebracht in Nederland. Het is het Vodafone Red Unlimited abonnement, waarbij je onbeperkt kunt internetten en bellen. Het duurde even totdat deze abonnementsvorm beschikbaar kwam bij de roodgekleurde provider.

Vodafone Red Unlimited

Na T-Mobile, Tele2 en KPN kun je nu ook bij Vodafone een onbeperkt-abonnement afsluiten. De roodgekleurde provider heeft het Vodafone Red Unlimited abonnement gelanceerd. Met deze bundel kun je onbeperkt internetten, sms’en en bellen binnen Nederland. Je krijgt 5GB internet per dag te besteden, waarbij je via My Vodafone iedere keer 1GB extra kunt toevoegen.

Buiten Nederland kun je binnen de Europese Unie 25GB aan data gebruiken. Je kunt onbeperkt bellen en sms’en van Nederland naar Europese landen. Bij andere Red-abonnementen is dit gemaximaliseerd tot 100 minuten. Zakelijke klanten met Red Pro Unlimited krijgen 10GB per dag in Nederland (ook met 1GB extra toevoegen), en 50GB per maand in de EU.

Het Red Unlimited abonnement kost 40,00 euro per maand en is daarmee vijf euro duurder dan bij concurrent T-Mobile. Wanneer je thuis Ziggo hebt, dan bespaar je 5,00 euro per maand.

Red abonnementen

Bij de andere Red-abonnementen is de hoeveelheid data dat je kunt gebruiken vergroot. Dat is goed nieuws, want Vodafone was niet echt de goedkoopste met de bundels. Nu zijn ze wat interessanter geprijsd.

Je krijgt 3GB met 150 minuten voor 18,50 euro per maand met het Start XL abonnement. Alle Red-abonnementen zijn 5G-ready, zodat je 5G kunt gebruiken als dit door Vodafone beschikbaar is gesteld. Voor 27,00 euro per maand krijg je 10GB, voor 31,00 euro 20GB en voor 35,00 euro per maand krijg je 50GB, dat je ook kunt delen met je gezin. Heb je thuis Ziggo, dan krijg je dubbel zoveel data en 5,00 euro per maand korting.

Je kunt de nieuwe Red-abonnementen afsluiten via de website van Vodafone.