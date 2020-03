Aanbieding-tip: 75 euro cadeau bij afsluiten T-Mobile abonnement

We zijn een erg interessante deal tegengekomen waarmee een leuk op je rekening krijgt als je een abonnement afsluit van T-Mobile. We zetten de details op een rijtje.

Geld toe bij T-Mobile abonnement

Op de redactie komen we nog weleens interessante aanbiedingen tegen, die we dan graag met je willen delen. Vandaag is er weer zo één. Je krijgt namelijk geld toe bij een nieuw T-Mobile abonnement. Om precies te zijn krijg je 75,00 euro op je rekening gestort bij het aangaan van een nieuw abonnement.

T-Mobile heeft verschillende interessante abonnementen. Denk aan de Unlimited-bundels waarmee je voor 30,00 euro per maand onbeperkt kunt bellen en internetten. Heb je daarbij ook nog op hetzelfde adres een ander T-Mobile abonnement geregistreerd staan, of neem je T-Mobile Thuis diensten af dan krijg je 5,00 euro per maand korting op je mobiele abonnement. Kies je niet voor het Unlimited-abonnement dan krijg je 2,50 euro per maand korting en dubbel zoveel data.

Je hoeft er niet veel voor te doen, het enige wat je hoeft te doen, is een kortingscode invullen. Overigens is de aanbieding niet bij T-Mobile zelf, maar is deze bij de betrouwbare webwinkel Mobiel te vinden. Het geldt alleen voor nieuwe abonnementen, dus niet voor verlengingen. Houd daarbij rekening ermee dat je altijd bij een nieuw contract eenmalig aansluitkosten betaalt.

De aanbieding van 75,00 euro bij een T-Mobile abonnement kun je via deze link bekijken en bestellen bij Mobiel. Vergeet niet bij het bestellen kortingscode ‘TMOBILE75’ te vermelden. De aanbieding loopt tot en met 31 maart 2020.