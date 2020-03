De 8 beste smartphones tot 200 euro (03/2020)

Op zoek naar een nieuwe smartphone, maar zie je door de bomen het bos niet meer? DroidApp helpt je met het Koopadvies. We helpen je kiezen met de beste smartphone tot 200 euro van dit moment.

Beste smartphone tot 200 euro

Telefoons zijn er in vele soorten en maten. Daarbij lijken er veel hetzelfde, maar ga je de specificaties erop natrekken, dan merk je soms kleine maar belangrijke verschillen. Zeker in het segment tot 200 euro kan er wat verschil in zitten. DroidApp zet de beste smartphones met Android tot 200 euro op een rij, in willekeurige volgorde. Want waar moet je allemaal opletten?

Oppo A5 (2020)

De Oppo A5 (2020) is een interessante, prima uitgeruste smartphone voor degenen die niet al teveel geld uit willen geven aan een toestel. Er is een 6,5 inch HD+ beeldscherm, 3GB RAM en 64GB (uitbreidbare) opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van maar liefst 5000 mAh, dus jij komt de dag(en) wel door. Daarbij is er een quad-camera vol mogelijkheden en is er NFC. Jammer dat je nog even op Android 10 moet wachten en 5GHz WiFi niet ondersteund worden.

De Oppo A5 (2020) is te koop bij: Amazon, T-Mobile, Belsimpel, MediaMarkt en Mobiel.

Oppo A5 2020 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 184,50 euro

Samsung Galaxy A20e

Een stuk kleiner is de Samsung Galaxy A20e. Ook deze smartphone heeft 3GB RAM, maar heeft 32GB (uitbreidbare) opslagruimte en een dual-camera. Verder vinden we een 5,8 inch beeldscherm, NFC en wordt later als het goed is Android 10 uitgerold voor de telefoon. Interessant is dat de Samsung Galaxy A20e er in verschillende leuke kleuren.

De Samsung Galaxy A20e is te koop bij: Bol.com, Mobiel, de Samsung Shop, MediaMarkt of Belsimpel.

Samsung Galaxy A20e Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 149,00 euro

Motorola One Action

Een toestel dat al wat langer verkrijgbaar is is de Motorola One Action, voorzien van Android One. Hierdoor ben je in totaal drie jaar lang verzekerd van beveiligingsupdates en van twee Android-updates. Door het 6,3 inch 21:9 Full-HD+ scherm is hij langer en minder breed. Er is 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan uitbreidbare opslagruimte. De focus ligt op de camera, waarmee je action-shots kunt maken. De accucapaciteit komt uit op 3500 mAh en in de afgelopen tijd heeft de Motorola One Action de update naar Android 10 gekregen. De accu wordt door een aantal gebruikers minder positief beoordeeld.

De Motorola One Action is te koop bij: Amazon, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.

Motorola One Action Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 184,00 euro

Huawei P Smart Z

Ga je voor een stijlicoon, dan kan de Huawei P Smart Z wellicht interessant zijn. Deze is voorzien van een pop-up camera waarin de front-camera is verwerkt. Er is een 6,59 inch Full-HD+ display, 4GB RAM en 64GB opslagruimte. Daarbij is er 5GHz WiFi, een dual-camera, 4000 mAh accu en komt er binnenkort de update naar Android 10. De Huawei P Smart Z beschikt ook over de Google-diensten.

De Huawei P Smart Z is te koop bij: Amazon, Bol.com, Belsimpel, Mobiel en MediaMarkt.

Huawei P Smart Z Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 185,00 euro

Xiaomi Redmi Note 8T

De Xiaomi Redmi Note 8T hoort ook thuis in het rijtje van smartphones tot 200 euro. Er is een 6,3 inch Full-HD+ beeldscherm, 4GB RAM en 64GB opslagruimte dat je uit kunt breiden met een microSD-geheugenkaart. Tevens kun je aan de slag met de quad-camera, is er een 4000 mAh accu en draait hij vanuit de doos op Android Pie. Wanneer Android 10 uitkomt is niet bekend. Houd er rekening mee dat de skin van Xiaomi (MIUI) erg aanwezig is, en niet iedereen aanstaat. Gebruikers zijn tevreden over het accuverbruik.

De Xiaomi Redmi Note 8T is te koop bij: Amazon, Mobiel, Bol.com en Belsimpel.

Xiaomi Redmi Note 8T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 183,00 euro

Honor 9X

Een minder bekende smartphone is de Honor 9X. Deze telefoon wordt geleverd met de Google-diensten en heeft een 6,59 inch beeldscherm met Full-HD+ resolutie. Er is een pop-up camera, een triple-camera, 4000 mAh accu en 128GB opslagruimte. Opmerkelijk is dat deze telefoon wel NFC moet missen! Hij komt met Android Pie, al wordt Android 10 ‘later’ verwacht.

De Honor 9X is te koop bij: Amazon, Belsimpel en Bol.com.

Honor 9X Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 229,00 euro

Sony Xperia L4

Sony presenteerde vorige maand haar nieuwe mid-end smartphone, de Sony Xperia L4. Hij is nog niet uit, maar komt ‘in de lente uit’. Er is een langwerpig 6,2 inch scherm met HD+ resolutie, 3GB RAM, 64GB opslagruimte en NFC. Daarbij is er een triple-camera vol mogelijkheden en is de Xperia L4 voorzien van een 3580 mAh accu. Hij komt met Android 9 Pie. Punt van aandacht is dat Sony ‘nog in onderzoek heeft’ of Android 10 beschikbaar komt.

De Sony Xperia L4 kun je alvast bestellen bij: Mobiel en Belsimpel.

Sony Xperia L4 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Nokia 5.3

Een andere interessante smartphone, die midden maart is aangekondigd, is de Nokia 5.3. Deze zal pas in mei uitgebracht worden. Er is een 6,55 inch beeldscherm met HD+ resolutie, geavanceerde quad-camera en NFC. Dankzij Android One ben je drie jaar lang zeker van security-updates en twee jaar van Android-updates. Punt van aandacht is dat je dus nog even geduld moet hebben voordat het toestel er is.

De Nokia 5.3 kun je alvast bestellen bij: Bol.com, Belsimpel en Mobiel.

Nokia 5.3 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 199,00 euro

Welke moet je kiezen?

In grote lijnen hebben de smartphones veel overeenkomsten. Toch kunnen bepaalde kleine verschillen erg belangrijk zijn. Zo heeft de Honor 9X geen beschikking over NFC, wat juist handig kan zijn met het mobiel betalen. Voor de Nokia 5.3 en Xperia L4 moet je nog wat langer wachten en bieden misschien niet heel veel meer dan de rest in dit overzicht. Wel zou de Nokia 5.3 nog interessant kunnen zijn.

Wil je niet langer wachten, dan is er ook keus genoeg. Qua specs zit het met alle toestellen wel goed. De camera van de Oppo A5 (2020) en Xiaomi bieden genoeg voor het maken van de betere foto. De Oppo combineert dat met de grootste accucapaciteit. Wil je liever een meer compacter toestel, dan is de Samsung Galaxy A20e interessant, ook al heeft die een relatief minder grote accu.

