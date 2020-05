De 10 beste smartphones tot 300 euro (06/2020)

We hebben weer een nieuwe editie van het DroidApp Koopadvies voor je. Deze keer geven we je advies over de beste smartphone tot 300 euro. Want er is veel keuze, maar waar moet je op letten?

Beste smartphone tot 300 euro

Op zoek naar een nieuwe smartphone? Dan zul je vast merken dat er enorm veel keuze is, en dat het kiezen van de beste smartphone die bij jou past nog een hele opgave kan zijn. DroidApp helpt je met DroidApp Koopadvies. Eerder bespraken we al de beste smartphones tot 200 euro, deze keer helpen we je met de beste smartphone tot 300 euro.

Samsung Galaxy A41

In mei bracht Samsung haar nieuwe Galaxy A41 uit, de opvolger van de A40. Deze smartphone is voorzien van een 6,1 inch Super AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie, een MediaTek Helio P65 octa-core processor, 4GB werkgeheugen en een 3500 mAh accu. De smartphone draait direct op Android 10 en heeft een vingerafdrukscanner in het scherm. Er is een triple-camera met 48MP lens, groothoeklens en dieptesensor. De front-camera telt 25 megapixel. Je bent zeker van een update naar Android 11 en Android 12. Hij is verkrijgbaar in wit, blauw en zwart.

De Samsung Galaxy A41 is te koop bij: Samsung Shop, Coolblue, Bol.com, Ritel, Mobiel en Belsimpel.

Samsung Galaxy A41 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 279,00 euro

Oppo A72

Een interessante smartphone in deze prijsklasse is de Oppo A72. De smartphone is voorzien van een 6,5 inch Full-HD+ beeldscherm en een punch-hole met 16MP front-camera. Achterop is er een quad-camera met 48MP hoofdlens. Vanuit de doos draait de Oppo A72 op Android 10 met het handige ColorOS. Interessant is de flinke accucapaciteit van 5000 mAh. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant. Er is 4GB RAM en 128GB (uitbreidbare) opslagruimte.

De Oppo A72 is te koop bij: Mobiel, T-Mobile, Tele2, Ben en Belsimpel.

Oppo A72 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 299,00 euro

Samsung Galaxy A51

We schreven hierboven over de A41 van Samsung, voor een paar tientjes meer heb je de Samsung Galaxy A51. Deze heeft een 6,5 inch Full-HD+ scherm, het dubbele aan opslagruimte (128GB) en heeft een quad-camera met nog een extra macrolens. In onze Samsung Galaxy A51 review lees je alles over de mogelijkheden van de telefoon. De geluidskwaliteit is erg prettig, het heeft een mooi scherm, alleen presteert de camera wat wisselend.

De Samsung Galaxy A51 is te koop bij: Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt, Samsung Shop, T-Mobile, Ritel, Amazon en Belsimpel.

Samsung Galaxy A51 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 289,00 euro

Moto G8 Plus

Motorola heeft met de nieuwe G8-serie een aantal interessante devices. Waaronder dus de Moto G8 Plus. Deze smartphone is uitgerust met een 6,3 inch Full-HD+ beeldscherm en is voorzien van eigen alles wat je nodig hebt. Een 4000 mAh accu, triple-camera, handige Moto Actions en 4GB aan werkgeheugen. Onze ervaringen lees je terug in de Moto G8 Plus review. Het toestel kent weinig echte minpunten. Jammer is dat het toestel nog wel steeds wacht op de Android 10 update.

De Moto G8 Plus is te koop bij: Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.

Moto G8 Plus Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 209,00 euro

Nokia 7.2

Nokia heeft in de prijsklasse tot 300 euro bijvoorbeeld de Nokia 7.2. Deze smartphone is voorzien van Android One, waardoor je drie jaar lang beveiligingsupdates krijgt en twee jaar Android-updates. Onlangs werd Android 10 uitgerold. De Nokia 7.2 is uitgerust met een 6,3 inch Full-HD+ scherm, 6GB RAM, 128GB opslagruimte en een triple-camera. Verder is er een 3500 mAh accu en een fysieke Google Assistent-knop.

De Nokia 7.2 is te koop bij: Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt, Amazon en Belsimpel.

Nokia 7.2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 280,00 euro

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Een ander toestel in deze editie van DroidApp Koopadvies is de Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Sinds de update van maart draait deze op Android 10. De smartphone heeft een 6,53 inch Full-HD+ beeldscherm, een quad-camera met macro-lens en een 4500 mAh accu. Er is 6GB aan werkgeheugen en een MediaTek Helio G90T octa-core processor. Aandachtspunt is de MIUI interface die erg aanwezig is en ook reclames kan tonen in apps.

De Xiaomi Redmi Note 8 Pro is te koop bij: Coolblue, Bol.com, Amazon, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.

Huawei P30 Lite New Edition

Voor zo’n 250 euro haal je de Huawei P30 Lite New Edition in huis. De telefoon is voorzien van flink wat opslagruimte, namelijk 256GB. Verder is er 6GB werkgeheugen, een 6,15 inch Full-HD+ display, een triple-camera, Kirin 710 processor, toegang tot de Google-diensten en een 3340 mAh accu. Het is nu nog wachten op de update naar Android 10.

De Huawei P30 Lite New Edition is te koop bij: Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.

Moto G8 Power

Zoek je een smartphone met een lange adem? Wellicht is dan de Moto G8 Power een goede optie. De telefoon heeft een flinke 5000 mAh accu, draait op Android 10 en heeft 4GB werkgeheugen en 64GB interne opslagruimte. Voor het maken van foto’s is er een bescheiden quad-camera op het toestel te vinden. De Moto G8 Power mist de ondersteuning voor 5GHz WiFi.

De Moto G8 Power is te koop bij: Bol.com, Coolblue, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.

Moto G8 Power Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 198,00 euro

Samsung Galaxy M21

Een ander toestel waar je lekker lang op een batterijlading kunt doen is de Samsung Galaxy M21. Deze telefoon heeft een 6000 mAh accu, een 6,4 inch Full-HD+ display, 4GB/64GB aan (werk-) geheugen en een triple-camera. In onze Samsung Galaxy M21 review schreven we dat we wel wat meer van de accu verwacht hadden. Ook hapert het toestel weleens en duurt het opladen lang.

De Samsung Galaxy M21 is te koop bij: Bol.com, Coolblue en Samsung.

Samsung Galaxy M21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 229,00 euro

Samsung Galaxy A21s

Tot slot hebben we nog de Samsung Galaxy A21s. Deze smartphone wordt pas medio juni verwacht, maar is nu al te bestellen. Dit toestel werd onlangs aangekondigd en heeft alles in huis. Er is een quad-camera, 5000 mAh accu en een 6,5 inch display. Dit scherm levert echter geen Full-HD+ resolutie af, maar HD+. De variant met 3GB/32GB kost je 209 euro, de Galaxy A21s met 4GB/64GB komt uit op een bedrag van 229 euro. Daarbij is het toestel ook voorzien van NFC. Voor deze prijs een uitgebreid toestel, al zijn we benieuwd of je in de praktijk geen concessies moet doen.

De Samsung Galaxy A21s is te koop bij: Bol.com, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.

Samsung Galaxy A21s Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 209,00 euro

Welke moet ik kiezen?

De toestellen in dit overzicht zijn nog maar een selectie. Er is enorm veel te kiezen, en ook tussen deze toestellen zitten nog verschillen. Wij zouden kiezen voor de Moto G8 Plus, Oppo A72 of de Samsung Galaxy A41 of eventueel de A21s. Het is jammer van de Moto’s dat de toestellen nog steeds wachten op Android 10. Het updatebeleid van Samsung is beter in dat opzicht. Kies je voor de beste camera, kijk dan naar de Moto G8 Plus of Huawei.

Ben je inmiddels uit over het toestel, en wil je nog advies voor een sim-only abonnement? Raadpleeg onze handige, onafhankelijke sim-only vergelijker en check de beste sim-only aanbiedingen.