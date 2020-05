Samsung Galaxy M21 review: fijne budget-smartphone met dikke batterij

Samsung heeft onlangs haar nieuwe Samsung Galaxy M21 uitgebracht in Nederland. Voorzien van prima specificaties en een enorm krachtige accu. In deze review lees én zie je alles over de Samsung Galaxy M21.

Samsung Galaxy M21 review

In het middensegment vinden we een hoop smartphones en Samsung heeft een kleine twee weken geleden de Galaxy M21 uitgebracht in ons land. Deze smartphone is er voor zo’n 220 euro en voorzien van een gigantische batterij van 6000 mAh.

Samen met SmartphoneMan vertelt DroidApp je in deze review alles over de Samsung Galaxy M21. Wat kun je van de accu verwachten en hoe presteert het toestel verder? Zitten er addertjes onder het op het eerste gezicht zo groene gras? Want voor deze prijs krijg je zelfs een 6,4 inch Super AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie.

Design, display en interface

Ontwerptechnisch is de Samsung Galaxy M21 typisch wat je van een budget-smartphone in 2020 mag verwachten. Hij heeft een plastic behuizing met kleine schermranden en een zogenaamde ‘druppelnotch’ in het midden. Daar zit een 20-megapixel selfiecamera in die ook gebruikt kan worden voor gezichtsherkenning.

De achterkant van de Galaxy M21 kun je in twee smaken krijgen: blauw en zwart. Naast de vrij opvallende camera zit er op die achterkant een vingerafdrukscanner voor eenvoudige ontgrendeling en een NFC-chip zodat je contactloos kunt betalen met de Galaxy M21. Het ontwerp van deze smartphone is al met al niet er luxe, maar wel prima en uitgebreid.

Het scherm daarentegen is zeker wel luxe. Samsung staat bekend om zijn mooie Super AMOLED-schermen en heeft ook zo’n display in de Galaxy M21 gestopt. Het scherm heeft een oneindig contrast en geeft prachtige kleuren weer. De helderheid is ruim voldoende om buiten in de zon nog met de smartphone te werken. Een klein minpuntje: het 6,4-inch scherm is niet de scherpste en geeft sommige zaken net een beetje vervormd weer. Gelukkig merk je daar bijna nooit iets van en is het scherm vooral gewoon ontzettend mooi.

De kleurrijke One UI-interface die Samsung over Android 10 heeft gelegd komt dan ook prachtig tot zijn recht op de Samsung Galaxy M21. One UI is een mooie skin met verschillende handige features, zoals bijvoorbeeld een uitgebreide telefoonbeheerder en virusscanner. De Galaxy M21 staat in het rijtje van toestellen dat elk kwartaal een beveiligingsupdate kan verwachten, en het updatebeleid van Samsung is vandaag de dag vrij goed.

Communicatie en multimedia

Bellen, internetten en berichtjes sturen gaat uitstekend op de Galaxy M21. Samsung voegt standaard de mogelijkheid om te bellen over WiFi toe; handig als je bereik thuis niet zo goed is. De belkwaliteit van het toestel is prima en ik heb in mijn testperiode geen verbindingsproblemen meegemaakt.

De grootste multimediakwaliteit van deze smartphone is natuurlijk zijn prachtige 6,4-inch Super AMOLED-display. Dat maakt het kijken van video’s een feest op de Samsung Galaxy M21. Verder ben ik blij dat Samsung nog gewoon een 3,5mm-audiojack in het toestel gestopt heeft, zodat je je eigen bedrade oortjes kunt aansluiten. De speaker van het toestel zit op de onderkant en is niet bijzonder goed. Hij klinkt een beetje schel en gaat op hoog volume kraken. Als je muziek wilt luisteren of video’s wilt kijken kun je dus beter een koptelefoon aansluiten.

Camera

De Samsung Galaxy M21 heeft een triple camera met een 48-megapixel hoofdsensor. Niet slecht voor een telefoon van €220. Dat geldt niet alleen op papier, maar gelukkig ook in de praktijk. De Galaxy M21 maakt namelijk detailrijke foto’s met mooie, levendige kleuren met zijn hoofdcamera. Overigens hebben de foto’s die je met de M21 maakt een resolutie van 12 megapixel; al die extra pixels worden puur gebruikt om extra details vast te leggen. In het donker worden de plaatjes wel snel minder, maar dat is iets dat helaas voor elke budget-smartphone geldt.

Een foto die we met de Samsung Galaxy M21 hebben gemaakt, vind je hieronder. Wil je meer foto’s zien, bezoek dan het Galaxy M21 fotoalbum.

Naast de hoofdcamera ligt een 8-megapixel groothoek-camera. Die maakt het een stuk makkelijker om bijvoorbeeld groepsfoto’s te maken of grote gebouwen op de foto te zetten. Kwalitatief scoort die niet heel goed, maar bij voldoende licht kun je er leuke foto’s mee maken. Het is een fijne toevoeging. Dat geldt niet voor de derde camera: een 5-megapixelcamera die gebruikt wordt voor diepteherkenning bij portretten. De portretmodus is voldoende, maar niet beter dan wat met één camera mogelijk was geweest.

Hoewel de Samsung Galaxy M21 een 20-megapixel selfiecamera heeft, maakt hij selfies in 12 megapixel. Hoe dat precies zit is mij niet duidelijk, maar ik kan wel vertellen dat de selfies van voldoende kwaliteit zijn. Ze zijn niet mega detailrijk of scherp, maar ze zijn mooi van kleur en dat is het belangrijkste. Video’s schiet je met de Galaxy M21 in Full-HD resolutie en dat ziet er aardig uit.

Prestaties

Eigenlijk het enige minder sterke punt van de Samsung Galaxy M21 is dat hij soms een beetje traag is. De smartphone heeft een achtkernige Exynos 9611-chipset van Samsung met 4GB werkgeheugen. Dat is voor een smartphone van rond de €200 helemaal niet verkeerd, maar in de praktijk hapert de Galaxy M21 nog weleens. Waarschijnlijk heeft het te maken met de One UI-schil van Samsung, die weliswaar fijn in gebruik is maar ook vrij zwaar.

Begrijp me niet verkeerd: je kunt prima al je dagelijkse taken uitvoeren op de Galaxy M21 en een spelletje spelen moet zo nu en dan ook nog wel lukken. Als je kunt leven met een kleine hapering of vertraging om de zoveel tijd is er weinig aan de hand. Maar de Galaxy M21 werkt wat minder snel dan veel andere smartphones in deze prijsklasse.

Accu

Daar staat tegenover dat de accu van deze smartphone ontzettend goed is. De accucapaciteit van 6000mAh is een van de hoogste in een smartphone op dit moment. Je kunt dan ook met veel gemak de dag doorkomen met de Samsung Galaxy M21 en vaak zal het ook wel lukken om hem twee dagen te gebruiken. Toch gaat de batterij wat minder lang mee dan ik op basis van de specificaties verwacht had.

Opladen gaat dan weer wat minder snel dan je zou hopen. Dat is natuurlijk niet gek met zo’n grote accu, maar de relatief trage 15W-lader helpt daar ook niet bij mee. Bovendien is de smartphone redelijk ‘kieskeurig’ in wat voor laders hij accepteert. De meegeleverde lader geeft natuurlijk geen problemen, maar als je nog een USB-C lader hebt liggen is de kans relatief groot dat die niet lekker werkt.

Hoewel de Samsung Galaxy M21 op papier dus met kop en schouders boven zijn concurrentie uitsteekt qua accu, is dat in de praktijk niet helemaal het geval. Gelukkig is de voorsprong op papier zo groot dat hij zelfs met de iets tegenvallende praktijk nog duidelijk tot de besten hoort. De grote accu is dus zeker een van de pluspunten van de Samsung Galaxy M21.



Beoordeling

De Samsung Galaxy M21 is een uitstekende budgetsmartphone die vooral voorop loopt met zijn prachtige scherm en goede batterij. Tel daar de prima camera bij op en je hebt een toestel dat voor €220 erg fijn in het dagelijks gebruik is. Eigenlijk het enige nadeel van de Galaxy M21 is dat hij wat aan de trage kant is. Kun je daar mee leven, dan is dit een van de betere opties in het budgetsegment.

Ben je geïnteresseerd in de Samsung Galaxy M21, dan kun je hem aanschaffen bij Bol.com, Coolblue en Samsung.

De specs hebben we verzameld op de toestelpagina van de M21. De telefoon heeft verschillende concurrenten, waaronder de Moto G8 Power en Oppo A5 (2020).

Samsung Galaxy M21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 229,00 euro

Review geschreven door Dominick Vietor en Stefan Hage

Meer video’s zien van SmartphoneMan Dominick? Check dan het videokanaal hier.