Samsung Galaxy A51 review: stijlvolle opvolger kent weinig minpunten

Samsung heeft inmiddels een vrij goed gevuld portfolio achtergelaten met de A-serie. Als opvolger van de Galaxy A50 is er nu de Samsung Galaxy A51, met mooi design en prima specificaties. We zijn dan ook heel benieuwd hoe de A51 het in de praktijk doet. Onze bevindingen delen we in onze Samsung Galaxy A51 review.

Samsung Galaxy A51 review

De Samsung Galaxy A-serie moet volgens Samsung alles in huis hebben, zonder dat je hiervoor je portemonnee helemaal leeg moet kieperen. De Samsung Galaxy A50, de voorganger van de A51, wist het erg goed te doen in de winkels en natuurlijk hoopt de Koreaanse fabrikant dat met de A51 voort te zetten. De potentie zit erin; een mooi design, prima specificaties en dat tegen een redelijke prijs. De A50 was niet foutloos en kende zeker verbeterpunten. Neemt de A51 die mee?

Verkooppakket

Samsung levert de Galaxy A51 met een USB-datakabel, een adapter, headset een zogenoemde simnaald en wat papierwerk. De Samsung Galaxy A51 is leverbaar in de kleuren zwart, blauw en wit. In sommige landen is hij er ook in het oranje-koraal.

Design en interface

De Samsung Galaxy A51 kenmerkt zich door een strak design. Aan de voorkant zien we een 6,5 inch beeldscherm met dunne schermranden en een kleine camera-opening. Het scherm levert een Full-HD+ resolutie af en het betreft een Super AMOLED-display. De vingerafdrukscanner zit ook geïntegreerd in het scherm, en hier zullen we later in de Galaxy A51 review op terug komen. Qua grootte is de telefoon vrijwel gelijk aan die van de Huawei P30 Pro, hij is groot, maar wel op een prettige manier. Heb je wat kleinere handen, dan is hij misschien al wel wat te groot.

Kijken we naar de achterzijde van de A51, dan pronkt een grote camera-module met daarin vier lenzen. Daarbij is de achterkant voorzien van een zogenoemd prisma-effect, wat zorgt voor een extra premium uitstraling. Verder heeft de smartphone een een USB-C poort, aansluiting voor 3,5 millimeter headset en de bekende toetsen.

Interface

Samsung levert de Galaxy A51 met Android 10. Hier ligt de eigen One UI skin overheen. Als je Samsung-toestellen gewend bent, dan wijst dit eigenlijk allemaal vanzelf. Heb je hiervoor geen Samsung gehad, dan zal je direct opvallen dat de navigatietoetsen omgekeerd zitten. De terug-knop zit bijvoorbeeld niet langer meer rechts, maar links. Gelukkig kun je dit wel aanpassen bij de instellingen. Het startscherm kan naar eigen wens ingedeeld worden met snelkoppelingen en widgets, maar ook kun je de grootte aanpassen van het aantal icoontjes.

Het vergrendelscherm geeft je toegang tot de dialer of de camera. Echter, je kunt ook gebruik maken van het Always On Display. Hierbij toont het scherm altijd de datum en tijd, en heb je inzicht in de notificaties als je de Galaxy niet gebruikt. Je kunt kiezen uit tal van verschillende stijlen en vormgevingen voor het Always On Display.

Het menu met de apps open je snel en gemakkelijk door deze naar boven te vegen. Bovenin het scherm heb je toegang tot de notificaties en de snelle instellingen. In de afgelopen weken hebben we de Samsung Galaxy A51 uitgebreid aan de tand gevoeld, en wat ons opvalt is dat de smartphone taken prima en snel uitvoert.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Voor het bellen en sms’en levert Samsung zelf de dialer en de berichten-app op de Galaxy A51. We merken op dat de gesprekskwaliteit van hoge kwaliteit is. De ander is goed te verstaan en de verbinding is goed. Naast 4G heeft de telefoon ook ondersteuning voor 3G en 2G, is er NFC aan boord en kun je aan de slag met Bluetooth, WiFi (2.4GHz en 5GHz), GPS en is er een kompas op de Samsung te vinden.

De sleuf voor de simkaart vind je aan de linkerzijde van de smartphone. Erg prettig is dat Samsung ervoor heeft gekozen dat je twee simkaarten kunt gebruiken in het toestel. Daarnaast is er nog ruimte voor een geheugenkaart. Je hoeft dus niet te kiezen tussen een microSD-geheugenkaart óf een tweede simkaart.

Internetten met de Samsung Galaxy A51 kan prima met de Chrome-browser. Samsung geeft je tijdens het instellen van de telefoon wel nog de optie om gebruik te maken van de eigen Samsung browser. Over het instellen gesproken, kijk goed naar wat je instelt, want er worden tijdens het instelproces een hoop applicaties aangeboden om te installeren, de meeste van Samsung zelf. Standaard zit er bijvoorbeeld ook geen rekenmachine op het toestel. Deze kun je echter zonder veel moeite zelf downloaden uit de Google Play Store.

Multimedia: muziek en film

Samsung heeft de Galaxy A51 nog uitgerust met een 3,5 millimeter aansluiting, dus het koppelen van een eigen headset is geen probleem. Uiteraard kun je ook een Bluetooth-headset koppelen met het toestel. Luister je liever muziek over de speaker, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Bij mid-end smartphones verschilt de geluidskwaliteit nogal per toestel.

De speaker van de Galaxy A51, die we aan de onderkant van de smartphone vinden, doet zijn werk meer dan goed. We zijn van mening dat Samsung een perfecte balans heeft gevonden in hoge en lage tonen, maar ook in de ‘overall’ geluidskwaliteit. Daarbij kan ook het volume hard genoeg. Samsung levert het toestel met de YouTube-app en YouTube Music. Om die laatste te gebruiken hoef je niet per se een abonnement op de muziekdienst te hebben.

Naast de kwaliteit van de speaker, spat ook het beeld van het scherm, iets wat we eigenlijk wel hadden verwacht van Samsung. De beeldkwaliteit is bovengemiddeld goed; scherp, goed verzadigd en ondersteunt Full-HD+ resolutie. De helderheid kan laag genoeg om hem te gebruiken vanuit bed en fel genoeg voor op een zonnige dag.

Camera: foto en video

De camera-module aan de achterkant biedt vier lenzen. Dit is onder een 48 megapixel hoofdcamera, samen met een 12MP groothoeklens, 5MP macrolens en een 5MP dieptecamera. De camera-app geeft je toegang tot een hoop functies. De werking van de camera-app wijst zich vanzelf en doet zijn werk. Wel zien we een bug waarin we twee keer een sluitertoets terugzien. Een kleinigheidje dat met een software-update wel verholpen kan worden.

We zijn natuurlijk benieuwd naar de prestaties van de camera. Overdag levert de camera prima foto’s af. Het contrast is goed, de belichting wordt doorgaans goed vastgelegd en de kleuren komen vrij goed overeen met de werkelijkheid. Eventueel kun je dus ook de groothoeklens gebruiken van de Galaxy A51, zodat je nog meer in je foto krijgt.

In de avonduren hebben we de camera ook getest, en die stelt ons wel teleur. Een bewogen foto zit in een klein hoekje en de foto’s zitten vol ruis. Wel merken we wat verbeteringen als we de speciale nachtstand gebruiken. De foto’s ogen dan ‘wat rustiger’. We hebben hieronder één foto geplaatst die we met de Galaxy A51 hebben gemaakt. Meer foto’s zien? Bekijk dan het Galaxy A51 fotoalbum.

Front-camera

Voorop zit in de notch een 8 megapixel front-camera. De plaatjes die hiermee gemaakt worden zijn overdag scherp, detailrijk en goed van kwaliteit. Precies zoals je van een selfie-camera zou verwachten.

Video

Bij de videocamera kun je in 4K filmen, maar wil je gebruik maken van beeldstabilisatie, dan dien je te filmen in Full-HD. Voordat je begint met filmen kun je ervoor kiezen om met de normale of de groothoeklens te filmen. Helaas is het niet mogelijk om tijdens het filmen tussen de camera’s te wisselen. De videokwaliteit is netjes, soms wat onscherp, maar voldoet in deze prijsklasse. Een video die we met het toestel hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken.



Overige mogelijkheden

De Samsung Galaxy A51 is dan geen high-end smartphone, de telefoon heeft erg veel te bieden. We hebben enkele features van de Galaxy A51 uitgelicht in dit hoofdstuk van de Galaxy A51 review.

Edge Vensters

We kennen de Edge Vensters al van de andere Galaxy-modellen en ook de A51 heeft deze optie. Aan de rand van het scherm zie je een ‘lipje’ waarmee je een venster met extra opties tevoorschijn kunt halen. Je krijgt hiermee bijvoorbeeld meer opties bij het maken van een screenshot, waarbij je ook een GIF-animatie kunt maken van wat er op je scherm gebeurt. Daarnaast vind je snelkoppelingen naar apps en hulpmiddelen zoals een lineaal, waterpas, zaklamp of kompas. Handig!

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner van de A51 zit geïntegreerd in het beeldscherm. Bij de voorloper van het model, de Galaxy A50 waren we niet positief over deze eveneens geïntegreerde vingerafdrukscanner. Hij was bijvoorbeeld erg traag. Bij de Samsung Galaxy A51 merken we een duidelijke verbetering, al gebeurt het best nog eens dat hij niet altijd even goed de vinger herkent. Hij is echter minder foutgevoelig.

Gezichtsherkenning

Naast de vingerafdrukscanner kan ook gebruik gemaakt worden van gezichtsherkenning. Hiervoor wordt de front-camera gebruikt van de A51. Deze manier van ontgrendelen werkt ook bij omgevingen met wat minder licht prima. Je kunt instellen dat hij na het herkennen van het gezicht direct ontgrendelt, of dat je eerst nog een veeg over het scherm moet maken.

Bloatware

Bij het eerste gebruik van je Samsung Galaxy A51 krijg je de vraag of je een hele rits aan Samsung-apps wilt installeren. Daarbij kun je uiteraard ook de back-up met apps van je vorige toestel terugzetten. Echter levert Samsung ook alvast wat apps mee waarvan ze denken dat die best van pas kunnen komen. Dit zijn natuurlijk de Google-apps, maar verder ook de Netflix en Facebook-app. Deze apps kunnen dan ook niet verwijderd, maar alleen uitgeschakeld worden.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

De Samsung Galaxy A51 wordt geleverd met 4GB aan werkgeheugen en wordt draaiende gehouden door een Exynos 9611 octa-core processor van Samsung zelf. We merken dat het toestel in de praktijk taken snel uitvoert en vastlopers of haperingen hebben we niet opgemerkt in de reviewperiode.

Voor het opslaan van je bestanden is er 128GB aan opslagruimte beschikbaar op de A51. Dit geheugen kun je uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 512GB. Overigens gaat dit niet ten koste van het simkaartslot, je kunt gewoon twee simkaarten én een geheugenkaart gebruiken.

Het uithoudingsvermogen is een belangrijk onderdeel van de Galaxy A51 review. De accu van de smartphone is met een 4000 mAh bovengemiddeld aan capaciteit. Met vrij intensief gebruik haal je het einde van de dag, maar veel meer zit er niet in. Met een schermtijd van 2,5 uur hebben we ongeveer nog 30 procent over. Gemiddeld halen we zo’n 4 uur aan screen-on-time. Dit is iets boven het gemiddelde, maar niet perfect. Hoewel er ondersteuning is voor snelladen, gaat dit met ‘maar’ 15W.

Updates

Samsung heeft de Galaxy A51 in het rijtje gezet van toestellen dat ieder kwartaal een beveiligingsupdate kan verwachten. Dit in tegenstelling tot zijn voorganger, de Galaxy A50. Dat toestel krijgt namelijk iedere maand een update. Echter, in het begin werd de Galaxy A50 ook in het kwartaal-rijtje gezet, maar vanwege de enorme populariteit is de frequentie verhoogd. We hopen dat Samsung de Galaxy A51 ook maandelijks wil bijwerken met updates. In deze prijsklasse is het ontvangen van een update per kwartaal eerder regel dan uitzondering. Op moment van schrijven draait het toestel op de security-patch van december 2019.

Beoordeling

Samsung heeft met de Galaxy A51 een erg interessante smartphone op de markt gebracht. Samsung doet goede zaken met de A-serie want de A50, de voorloper van de A51, is niet voor niets zo populair. De wisselend presterende camera is gebleven, maar de andere verbeterpunten zoals de traagheid van het toestel en de vingerafdrukscanner is opvallend goed aangepakt. Ook het scherm van de Galaxy A51 ziet er erg goed uit, de telefoon ligt goed in de hand en de geluidskwaliteit is prima. Een blik op de specificatielijst laat zien dat je eigenlijk niks tekort komt en dat je direct gebruik kunt maken van Android 10.

Er is enorm veel concurrentie in dit segment. Zo is er naast de A51 ook nog de Xiaomi Mi 9T, de Nokia 7.2 en de Oppo Reno2 Z. We durven toch wel te stellen dat de Galaxy A51 van deze club één van de betere is. Samsung kan er echt bovenuit steken als ze de A51 ook in het rijtje van maandelijkse beveiligingsupdates zetten. Aan de Galaxy A51 zul je zeker veel plezier hebben,

De Samsung Galaxy A51 kost je 359 euro en is verkrijgbaar bij: Bol.com, Mobiel, MediaMarkt, Samsung Shop, T-Mobile, Ritel en Belsimpel.

Samsung Galaxy A51 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 348,00 euro