Samsung Galaxy A51 te koop in Nederland: Android 10 en vijf camera’s

Samsung heeft haar nieuwe interessante mid-end smartphone uitgebracht in Nederland. De Samsung Galaxy A51 is vanaf nu verkrijgbaar in ons land. We hebben hoge verwachtingen van deze relatief betaalbare smartphone.

Samsung Galaxy A51 verkrijgbaar

De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft erg goede zaken gedaan met de Samsung Galaxy A50 en nu hoopt het bedrijf wederom op een succes met de Samsung Galaxy A51. Deze smartphone is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland, zo blijkt uit de database van DroidApp. De Galaxy A51 is voorzien van degelijke specificaties en een nette prijs.

Aan boord van de Galaxy A51 is een 6,5 inch Super AMOLED-beeldscherm met Full-HD+ resolutie. De vingerafdrukscanner zit geïntegreerd in het beeldscherm, terwijl bovenin een kleine opening is te vinden voor de 32 megapixel front-camera. Samsung heeft de Galaxy A51 aan de achterkant een quad-camera meegegeven. Dit betekent en 48 megapixel hoofdsensor, 12 megapixel groothoeklens, 5 megapixel macrolens en 5 megapixel dieptesensor. Ook zit de camera boordevol handige mogelijkheden.

Vanuit de doos draait de Samsung Galaxy A51 direct op Android 10 met de One UI interface. De smartphone wordt aangedreven door een Exynos 9611 octa-core processor en en er is een 4000 mAh accu. Verder biedt de telefoon 4GB aan werkgeheugen en is er 128GB aan interne opslagruimte, wat dan weer uitgebreid kan worden met een geheugenkaart.

Galaxy A51 kopen

De Samsung Galaxy A51 kan vanaf nu gekocht worden in Nederland. De prijs komt uit op een bedrag van 369 euro. Je kunt de smartphone kopen bij Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.