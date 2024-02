Samsung beëindigt software-updates voor Galaxy A51 en Tab S6

Een aantal modellen van Samsung wordt niet langer meer voorzien van een update. De webpagina van Samsung hierover is bijgewerkt met nieuwe informatie. Dit heeft onder andere gevolgen voor de Galaxy A51 en de Galaxy Tab S6.

Geen updates meer voor A51 en Tab S6

Samsung heeft het online overzicht met informatie over updates bijgewerkt met nieuwe informatie. Hierbij zien we wijzigingen voor de uitrol van updates voor de Samsung Galaxy A51 en de Galaxy Tab S6. Deze twee modellen zullen niet langer meer software-updates krijgen, zo blijkt uit dit overzicht. De A51 verscheen in januari 2020 op de Nederlandse markt, de Galaxy Tab S6 een paar maanden eerder. Toen beloofde het merk vier jaar beveiligingsupdates en drie Android-updates. Die periode is nu voorbij, zo meldt Samsung.

Daarnaast worden twee andere toestellen niet langer meer ondersteund. Het gaat om de Galaxy A01 en de Galaxy W20, twee toestellen die niet in Nederland verkocht worden. Er zijn ook andere wijzigingen. Zo krijgen de Galaxy A03 en de Galaxy Tab A8 niet meer eenmaal per kwartaal een update, maar eenmaal per half jaar.

