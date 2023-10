Samsung Galaxy A51 en Nokia XR21 en X30 krijgen nieuwe update

Een nieuwe update wordt uitgerold naar drie smartphones. Allereerst is de Samsung Galaxy A51 aan de beurt. We zien tevens een nieuwe update binnenkomen op twee toestellen van Nokia. Dit is het geval bij de X30 en de XR21. De drie smartphones krijgen een nieuwe security-patch.

Update voor Samsung en Nokia

We beginnen met Samsung. Die fabrikant rolt een nieuwe update uit voor de Samsung Galaxy A51. Dit is een flinke update, waarbij de smartphone bijgewerkt wordt tot en met de beveiligingsupdate van augustus, zo laat Jesse ons weten. Zijn smartphone krijgt de 1,3GB grote update aangeboden, waarbij Samsung ook belooft dat de stabiliteit en betrouwbaarheid is verbeterd. Tevens zien we dat er verschillende Samsung-apps worden geoptimaliseerd naar een nieuwe versie.

Nokia

Bij Nokia zien we een meer recentere update. De beveiligingsupdate van oktober 2023 staat klaar voor twee van haar toestellen. HMD Global stelt de update beschikbaar voor de robuuste Nokia XR21 en de Nokia X30. Beide smartphones krijgen braaf iedere maand een security-patch, en dat is nu dus met de meest recente update.

Als je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

Samsung Galaxy A51 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend