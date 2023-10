Android beveiligingsupdate oktober 2023: 53 patches

Een nieuwe beveiligingsupdate staat klaar voor Android. Met beveiligingsupdate oktober 2023 worden door Google ruim vijftig patches doorgevoerd. Fabrikanten kunnen vanaf nu met de update aan de slag.

Oktober-update voor Android

Iedere maand verschijnt er voor Android een nieuwe security-patch. De nieuwe maand brengt de beveiligingsupdate van oktober 2023. Met deze update pakt Google weer een groot aantal zwakke plekken aan in het Android besturingssysteem. In totaal gaat het om 53 patches die aangepakt worden.

Onder andere de Galaxy S23+ zal binnenkort de oktober-update krijgen

Overigens hoef je niet direct bang te zijn dat je telefoon één grote kwetsbaarheid is. De patches zijn lang niet altijd voor alle toestellen. Zo wordt er onderscheid gemaakt in de gebruikte processor in het toestel, net als de Android-versie.

Fabrikanten zullen in de komende weken verschillende toestellen bijwerken met een update. Krijg je een beveiligingsupdate binnen, dan horen we dat graag van je! Stuur ons de tip naar redactie@droidapp.nl, graag samen met een screenshot, zodat we deze zo compleet mogelijk in de berichtgeving mee kunnen nemen.