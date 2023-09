De grote weer-app test 2023: dit is de beste weer-app

Voor het tiende jaar op rij hebben we weer uitgebreid onderzoek gedaan naar de beste, meest accurate weer-app van dit jaar. Maandenlang hebben we nauwkeurig tien verschillende weer-apps gecheckt op de voorspelling. Wat is de beste weer-app van 2023?

Weer-app test 2023

Het jaar 2023 is weer een jaar vol uiteenlopende weersomstandigheden. Met sneeuw en ijzel aan het begin van het jaar, flink wat regen in ‘de zomer’ en verschillende stormen en een bloedhete nazomer in september. Om nog maar te zwijgen over de enorme bosbranden verspreid door Europa. Niets is zo veranderlijk als het weer, maar de ene weer-app is hier beter op voorbereid dan de andere. Dat bewijzen we al negen jaar lang met onze jaarlijkse weer-app test. Dit jaar hebben we de 10e editie van onze weer-app test en daar zijn we stiekem best trots op.

Vorig jaar verscheen weer-app test 2022, dit jaar hebben we weer tien verschillende weer-applicaties geïnstalleerd en steeds voor de verschillende meetmomenten handmatig gecheckt op de voorspelling voor een specifiek moment. Dat is lang niet altijd even makkelijk. Sommige applicaties hebben moeite met een specifieke voorspelling die bijvoorbeeld niet op de dag erna ligt. Als er geen informatie beschikbaar is, dan is dat jammer voor die app; je wilt immers in het dagelijks leven ook weten wat voor weer het wordt op een bepaald moment.

Een kloppende voorspelling van een weer-app is wel zo prettig als je een bepaalde activiteit wil ondernemen. Met je kinderen naar een speeltuin of pretpark, een rondje fietsen op de racefiets of een wandeling maken met de hond aan de lijn. De weer-app test van 2023 hebben we gedaan over de eerste acht maanden van 2023. De meetmomenten zijn voornamelijk gehouden in Gouda, waarbij we ook op verschillende meetmomenten hebben uitgevoerd in andere Nederlandse plaatsen, waaronder Amsterdam, Bergen op Zoom en Zwolle.

In totaal hebben we 36 meetmomenten uitgevoerd in het Groene Hart van Nederland, Gouda. Dit gebeurde op verschillende momenten. De ene keer was dit twee dagen van tevoren, vaak de dag ervoor, maar ook regelmatig op de dag zelf. We hebben daarbovenop nog acht andere locaties in Nederland gebruikt voor een meetmoment. In totaal komt dit uit op 46 meetmomenten verspreid over acht maanden, januari tot en met augustus 2023.

Hoe voeren wij de test uit?

Onze werkwijze is al jarenlang hetzelfde, om zo een goed en eerlijk beeld te creëren voor de weer-app test van 2023. We hebben dit jaar weer tien weer-apps geïnstalleerd op een Android-toestel. Dit is een selectie van het enorme aanbod weer-apps in de Google Play Store. We kijken vooral naar, welke applicaties zijn het populairste en meest gebruikt in ons land? Daarnaast kijken we naar apps met potentie en kijken we naar apps die binnenkomen via de feedback. Soms kunnen we een app niet meenemen in de test, omdat deze niet de volledige informatie geeft die nodig is voor het uitvoeren van de weer-app test. Daarnaast gebruiken sommige apps dezelfde leverancier van de weerdata. Toch kan het zijn dat er een app meegenomen wordt met eenzelfde leverancier, omdat weerdata anders verwerkt wordt.

Handmatig controleren we de verschillende weer-apps en noteren we de voorspellingen. Op het gekozen moment controleren we het daadwerkelijke weer. Hierbij maken we gebruik van ons eigen (gekalibreerde) weer- en meetstation. Daarnaast wordt de informatie die we verzamelen gecombineerd met de weerdata van Netatmo en PWS. Voor de meetmomenten voor locaties anders dan Gouda, zorgen we dat we zelf aanwezig zijn op de desbetreffende locatie. We maken geen gebruik van foto’s of webcambeelden voor de weer-app test.

Geteste weer-apps

Dit jaar hebben we in totaal tien weer-apps getest op hun betrouwbaarheid, accuraatheid en ook het gebruiksgemak. Een deel van deze apps nemen we standaard mee in onze weer-app test. Hieronder vind je de applicaties die we hebben getest in willekeurige volgorde. Tussen haakjes staat de leverancier van de weerdata.

Weer & Radar (ECMWF – WetterOnline)

Weeronline (Meteovista)

KNMI (KNMI)

Buienradar (Buienradar)

Weerplaza (Infoplaza)

WeatherPro (MeteoGroup Deutschland GmbH)

Meteored (ECMWF)

Accuweather (AccuWeather)

Weer XL (Foreca, uit verschillende bronnen)

Klara (MET Norway)

Puntentelling

Al jarenlang is de puntentelling voor de weer-app test hetzelfde. We voeren af en toe kleine veranderingen door. Zo hebben we na feedback van meteorologen in 2019 de toekenning van punten voor de neerslag aangepast. Voor de weer-app test kijken we naar vier aspecten waarop de apps beoordeeld worden. Dit zijn voorspelling, temperatuur, de hoeveelheid neerslag per uur en de dagelijkse hoeveelheid neerslag.

Tevens beoordelen we applicaties ook op andere gebieden, los van de weersverwachting. Zo kijken we naar hoe gebruiksvriendelijk een weer-app is. Is deze compleet in zijn informatie, of ontbreken er zaken? Worden we lastig gevallen met reclame en advertenties, of is dit helemaal afwezig, of zijn de advertenties subtiel? Allemaal zaken die ook belangrijk zijn bij het kiezen van een weer-app.

Om te verduidelijken hoe apps punten verdienen, leggen we hieronder uit hoe de puntentelling verloopt.

Voorspelling

De voorspelling is het belangrijkste onderdeel in de weer-app test. Kun je de was buiten hangen, of kun je beter je binnen vermaken met spelletjes? Omdat dit het belangrijkste aspect is in de test, tellen de punten voor de voorspelling driedubbel. Soms gebruiken weer-apps voor dezelfde soort bewolking, verschillende omschrijvingen. Deels zonnig is bijvoorbeeld gelijk aan half- en licht bewolkt. We gebruiken de volgende puntenverdeling;

2 punten bij een volledige juiste voorspelling

1 punt bij een gedeeltelijk juiste voorspelling

0 punten bij een onjuiste voorspelling

Temperatuur

Voor de temperatuur wordt gekeken naar de daadwerkelijke temperatuur, en dus niet naar de gevoelstemperatuur. Bij verschillen in de temperatuurmeting, zoals in bijvoorbeeld steden, nemen we het gemiddelde van de temperaturen. De puntenverdeling is als volgt voor de temperatuur;

2 punten bij +1 of -1 graad verschil

1 punt bij +1.1 tot +2.1 en -1.1 tot -2.1 graden verschil

0,5 punt bij +2.1 tot +3.1 en -2.1 tot -3.1 graden verschil

0 punten bij een verschil van +3.1 graden en hoger, en -3.1 graden en lager

Neerslag

Er zijn verschillende soorten neerslag; regen, hagel en sneeuw kunnen voorbij komen. Net als voorgaande jaren noteren we bij sneeuw apart de voorspelde hoeveelheid. Bij de neerslag kijken we zowel per uur als per dag. Wanneer een app een range geeft, zonder hierbij een exacte hoeveelheid neerslag te noemen, nemen we het gemiddelde.

Wanneer een weer-app in de juiste categorie zit met de voorspelling van de neerslag, dan krijgt de app drie punten. Zit een app er één categorie van af, dan krijgt die app één punt. Zit een applicatie tussen één van de twee categorieën, dan krijgt de app twee punten. Dit is bijvoorbeeld als een applicatie 1,4 millimeter heeft voorspeld, maar er 1,5 millimeter is gevallen. Deze puntentelling hebben we samen met meteorologen afgestemd. Hieronder vind je de categorieën voor de neerslag.

Minder dan 0,3 millimeter (droog)

0,3 – 1,4 millimeter (weinig neerslag)

1,5 – 5,0 millimeter (matige neerslag)

5,1 – 9,9 millimeter (veel neerslag)

Meer dan 9,9 millimeter (natte dag)

Strafpunten

Het kan goed zijn dat een applicatie soms informatie mist. Bijvoorbeeld omdat een meetmoment verder dan 24 uur vooruit ligt. Mist een applicatie gegevens, dan gaat er 0,5 punt af per missende voorspelling. Bij een missend onderdeel als neerslag of temperatuur gaat er 0,25 punt per keer af.

App-beoordeling

We beoordelen de apps op vier onderdelen. De beschikbare informatie, de bediening van de applicatie, de vormgeving en de aanwezigheid van reclame. Deze punten vormen samen weer een beoordeling op een schaal van 0 tot 10, waarbij deze meegenomen wordt in de uiteindelijke puntenbeoordeling van de weer-app test 2023. De resultaten vind je terug in de PDF, waarnaar we linken onderaan dit artikel.

De weer-apps

Een enorme keuze is er aan weer-apps. Zowel in de Google Play Store als in de Apple App Store. We kunnen vanzelfsprekend niet alle apps meenemen in onze test. Zoals gezegd vallen er ook apps af omdat deze niet alle benodigde informatie tonen. Voordat een applicatie meedoet aan onze weer-app test 2023, testen we eerst deze uitvoerig, of deze past in ons onderzoek. We hebben de volgende apps meegenomen in de test.

Weer & Radar

Een vaste ‘klant’ in de weer-app test; Weer & Radar, voorheen WetterApp. In het begin wist de applicatie met de eerste prijs er vandoor te gaan, maar de laatste jaren gaat dat wat lastiger. De applicatie is duidelijk vormgegeven. Het huidige weer zie je groots bovenin beeld, daaronder de voorspelling voor de komende uren. Tevens is er een radar en vind je een kopje met weer gerelateerd nieuws. De informatie wordt afgewisseld met soms een vrij groot reclameblok en af en toe een schermvullende advertentie, welke je in tegenstelling tot vorig jaar niet altijd direct kunt wegklikken. Je kunt het weer voor de komende 14 dagen bekijken, waarbij je voor vandaag en morgen de voorspelling per uur kunt bekijken.

Weeronline

Naar onze mening één van de mooiere apps; Weeronline. De applicatie is weliswaar voorzien van reclame, maar toch is de app onduidelijk. Je ziet direct wat je de komende uren kunt verwachten voor veranderingen in het weer. Daaronder vind je het huidige weer en de uurlijkse voorspelling voor de komende 48 uur. Ook radarbeelden en de neerslaggrafiek zijn aanwezig in de app, met daaronder de voorspelling voor de komende 14 dagen. De voorspelling voor de komende dagen wordt getoond per dagdeel.

KNMI

De winnaar van weer-app test 2020: KNMI. De applicatie werd vorig jaar voorzien van een grote update vol verbeteringen. De applicatie is vrij van advertenties en prettig in het gebruik. Bovenin beeld heb je direct de radar tot je beschikking. Voor circa 1,5 dag kun je per uur vooruit kijken. Daarna is de informatie beperkt tot alleen het weer voor de hele dag, jammer. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toont de radar alleen de beelden van de afgelopen uren.

Buienradar

Eén van de bekendste apps van Nederlandse bodem: Buienradar. In de Buienradar app heb je toegang tot verschillende soorten radars. Denk aan regen, motregen, sneeuw, muggen, grond, UV en ga zo maar door. Positief aan de app is dat je voor de komende week het weer per uur kunt bekijken. Je kunt voor de komende 14 dagen in totaal vooruitkijken. De weersvoorspelling kun je bekijken in de lijst of in een grafiek. Belangrijke informatie heb je snel binnen handbereik. De informatie wordt afgewisseld met wat advertenties, maar heel storend zijn deze niet direct.

Weerplaza

Ieder jaar nemen we de weer-app Weerplaza mee in onze testen. In die afgelopen testen hebben we kritiek geuit op de vormgeving en de bediening van de applicatie. Nog altijd is het een applicatie die soms een beetje op de zenuwen werkt. Wanneer je door de uren wilt scrollen, schakelt hij continu over naar het andere tabblad met het weer van de andere plaats. Ook krijg je steeds een pop-up met de vraag om een donatie achter te laten, als je de cookies niet wilt accepteren. Irritant! De applicatie laat je voor circa anderhalve dag de voorspelling per uur, zei het wat summier. De informatie voor de komende dagen wordt alleen voor de dag zelf getoond, niet per dagdeel, laat staan per uur.

WeatherPro

WeatherPro maakt eveneens deel uit van onze weer-app test 2023. Voor de komende 24 uur kun je de voorspelling per uur bekijken. In de gratis versie van de app, houdt de voorspelling na 7 dagen op. Die voorspellingen kun je per drie uur bekijken. Wil je de voorspelling per uur bekijken, dan moet je in de buidel tasten, wat 99 eurocent per maand kost. Dat is ook nodig om verschillende grafieken te bekijken; enkel de grafiek voor de wind is gratis beschikbaar.

Meteored

Meteored is twee jaar geleden meegenomen in de DroidApp Weer-app test van 2021. De applicatie is ook wel bekend onder de naam ‘Het weer 14 dagen’. Je vindt er hier en daar een reclamebanner, soms een schermvullende advertentie die je niet direct kunt skippen. In het startscherm heb je direct zicht op wat het weer gaat doen de komende dagen. Voor de komende drie dagen per uur, daarna per drie uur. Er is een radar aanwezig en de informatie die je per tijdstip krijgt is uitgebreid.

AccuWeather

Veel mensen halen (misschien ongemerkt) de informatie uit AccuWeather. Veel weer-widgets op telefoons maken namelijk gebruik van de weerdata van AccuWeather. De Amerikaanse weerdienst nemen we om die reden ook ieder jaar mee in onze weer-app test. Wat je krijgt is een overzichtelijke weer-app met groots op het startscherm het huidige weer. De app wordt voorzien van advertenties, met hier en daar een schermvullende reclame. De toepassing is compleet en uitgebreid. Voor vier volle dagen zie je de voorspelling per uur. Hoe betrouwbaar het is, is de vraag, maar met AccuWeather kun je 45 dagen vooruit kijken.

Weer XL

Een andere bekende kandidaat in onze testen is Weer XL. De applicatie is qua design nog niets veranderd en oogt daarmee weliswaar minder fris, hij is wel gebruiksvriendelijk. Je kunt tien dagen vooruit kijken, waarbij je dit zelfs per uur allemaal kunt bekijken. Je krijgt uitgebreide statistieken. Onderin zijn banners te vinden, soms een schermvullende advertentie. De radarbeelden zitten wat verstopt in de app. Je vindt verder informatie over bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en nauwkeurige informatie over de dagwaarden uit de geschiedenis en andere waarden.

Klara

Klara, de winnende app van vorig jaar! De applicatie werkt net even wat anders dan de meeste andere weer-apps. Bij het starten van de toepassing zie je grafieken die je kunt gebruiken voor het weer, de temperatuur en de neerslag. Je kunt kiezen uit vier thema’s en kijken naar de langetermijnverwachting, maar radarbeelden zijn niet in de applicatie aanwezig. Voor de komende tien dagen kun je het weer per dagdeel bekijken, waarbij maar liefst een tijdspanne van zes uur gebruikt wordt. Daardoor een stuk minder nauwkeurig. Gelukkig kun je voor de komende 2,5 dag het per uur raadplegen in de grafiek.

Wat is de beste weer-app van 2023?

In onze weer-app test van 2023 kijken we naar wat de beste weer-app van Nederland is. Welke applicatie is het sterkst in de voorspellingen? In dit onderdeel geven we je allereerst de beste weer-app per categorie.

Weer-app voor de voorspelling

De voorspelling is het belangrijkste onderdeel in de weer-app test van DroidApp. Er zit namelijk nogal een groot verschil tussen regen en droog, zonnig en sneeuw, zoals we hierboven al hadden benoemd in het artikel. Als we kijken naar de resultaten van Gouda, dan springen op het gebied van voorspelling het KNMI en Buienradar er bovenuit. Onderaan eindigen de voorspellingen van Weerplaza. Ook Accuweather en Weer & Radar laten hier nog aardig wat ruimte voor verbetering zien. Kijken we naar de overige plaatsen, dan staat Weer & Radar hier onderaan. Ook Weerplaza en Accuweather laten een erg matige score zien. De beste voorspelling voor de overige plaatsen krijg je met Weeronline, samen met Klara en Buienradar. Wanneer we deze resultaten combineren, zien we dat de beste voorspellingen worden gedaan door Weeronline en Buienradar (allebei 204 punten), gevolgd door het KNMI.

Weer-app voor de temperatuur

Het volgende onderdeel dat meegenomen wordt in de weer-app test is de temperatuur. In Gouda had Buienradar het het vaakst goed, samen met Meteored en Klara. Het KNMI had het meeste moeite met het voorspellen van de temperatuur. In de andere plaatsen scoren Buienradar en Accuweather gelijk. Weer & Radar en Weerplaza laten hier punten liggen. Deze cijfers gecombineerd laten zien, dat de beste voorspelling van de temperatuur gedaan wordt door Buienradar, ruim bovenaan. Het KNMI scoort hier het laagst.

Weer-app voor de neerslag

Grote verschillen zien we ook terug bij de voorspelling van de neerslag. Voor de neerslag per uur in Gouda moet je zijn bij Buienradar, gevolgd door WeatherPro en Meteored. De dagelijkse hoeveelheid neerslag wordt het vaakst goed doorgegeven door het KNMI en door Weerplaza. Verbeterpunten liggen hier voor Accuweather, die op beide gebieden heel veel punten laat liggen. Voor de overige plaatsen scoren Buienradar en Meteored het hoogst per uur, Weeronline per dag.

Eindconclusie

Acht maanden lang hebben we verspreid over de periode januari – augustus uitgebreid onderzoek gedaan naar de beste weer-app van Nederland, de beste weer-app van 2023. We kunnen alvast verklappen; we hebben dit jaar een nieuwe winnaar. Ook dit jaar zien we tussen de winnaar en de minst goed presterende app een aardig groot verschil. Het kan dus zeker lonen om een andere weer-app te installeren op je smartphone (of tablet). We geven je nu de top 10 met beste weer-apps.

Op een tiende plaats vinden we AccuWeather. Deze applicatie stond in 2021 op een op één na laatste plaats. De app wordt veel gebruikt, maar laat echt punten liggen op de neerslag, en ook op de voorspelling kan nog wel wat verbeterd worden. Weer & Radar maakt een flinke val naar beneden. De applicatie vinden we terug op een negende plaats. Het scoort samen met de nummer 8 de minste punten op het gebied van de voorspelling, waarbij Weer & Radar ook nog één van de laagste punten heeft voor de temperatuur en de neerslag per uur.

Na vele jaren van onderaan eindigen, is Weerplaza nu op een 8e plek te vinden. Helaas nog altijd de laagste score voor de voorspelling; de neerslag per dag doet hij als het beste. Op andere vlakken laat de app veel punten liggen. Daarbij is de applicatie ook niet zo compleet, waardoor deze veel strafpunten krijgt. Tevens hopen we bij Weerplaza nog steeds op een update die het ontwerp en vooral de bediening verbetert. De 7e plek is voor Weer XL. Op vrijwel alle gebieden zit Weer XL een beetje in de middenmoot en springt hij er nergens echt bovenuit.

WeatherPro is ook een app die er niet bovenuit springt. Op alle gemeten zaken scoort de applicatie gemiddeld, we vinden WeatherPro terug op een zesde plaats. Plek 5 wordt ingevuld door Klara. Deze app was vorig jaar de winnaar. De voorspelling wordt best aardig gedaan, net als de temperatuur, maar qua neerslag moet de app andere apps voor laten gaan. Op een vierde plek vinden we Meteored. Qua voorspellingen kan er nog wel wat gesleuteld worden, op het gebied van neerslag weet de app het aardig goed te voorspellen.

We gaan naar de top 3, waarbij we op de derde plaats de app van het KNMI tegenkomen. Deze app won in 2020 onze weer-app test, eindigde vorig jaar als zesde, en doet het nu weer wat beter. Vrij goede voorspellingen en degelijke neerslagverwachting. Helaas scoort het KNMI het laagst op de temperatuurvoorspelling.

Een flinke stijging zien we ook voor de app van Weeronline. De Nederlandse applicatie haalt het hoogste aantal punten wat betreft de app-score. Een gebruiksvriendelijke, uitgebreide applicatie die alles heeft wat je nodig hebt. De voorspelling is net zo hoog als bij de nummer 1 in de test.

De winnaar

Over de nummer 1 gesproken, daar vinden we de app van Buienradar en neemt hiermee het stokje over van Klara, dat vorig jaar won. Als we kijken naar de resultaten, dan scoort Buienradar de meeste punten op het gebied van de temperatuur op beide locaties. Daarbij scoort de app hoge punten met de voorspelling en de neerslag per uur. Een verbeterpunt is de neerslagverwachting op dagelijkse basis. Het is de eerste overwinning voor Buienradar in de weer-app test die we nu voor de tiende keer uitvoeren. Vorig jaar werd Buienradar al tweede in de test.

Alle meetmomenten en scores zijn volledig in te zien in deze PDF.

Puntentotaal locaties App-score 1. Buienradar 509,1 8,6 2. Weeronline 502,2 8,7 3. KNMI 492,3 8,3 4. Meteored 490,7 8,2 5. Klara 482,5 9,0 6. WeatherPro 478,05 7,8 7. Weer XL 471,8 8,3 8. Weerplaza 446,7 6,7 9. Weer & Radar 443,1 8,1 10. AccuWeather 436,8 8,3

Note: We hebben ons uiterste best gedaan met alle mogelijke middelen om de weer-applicatie test zo precies en goed mogelijk uit te voeren. Het onderzoek naar de beste, meest accurate weer-applicatie is geheel onafhankelijk uitgevoerd. DroidApp heeft er geen voordeel bij dat een bepaalde applicatie als winnaar zou eindigen. DroidApp wil met dit onderzoek aantonen dat het verschil tussen weer-applicaties groot kan zijn, en wil consumenten advies geven in welke weer-app, welke prestaties levert. Weer-applicaties zijn niet van tevoren ingelicht over het gebruik van hun app in de weer-app test. De weer-app test mag gecommuniceerd worden door derden, mits niet letterlijk gekopieerd en alleen indien er een link opgenomen wordt naar dit artikel. Een citaat plaatsen met bronvermelding ‘DroidApp.nl’ is uiteraard toegestaan.