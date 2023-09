Beste sim-only aanbiedingen september-oktober 2023: veel voordeel

Het is weer tijd om geld te besparen. Met de aanbiedingen van verschillende providers kun je weer besparen op de sim-only abonnementen. Waar kun je de beste deal halen in september en oktober?

Sim-only aanbiedingen in september en oktober

In de komende weken kun je weer besparen op je abonnementskosten. Verschillende providers stunten met aanbiedingen, databundels en belminuten. Zoals je van ons gewend bent, zetten we ook vandaag een overzicht voor je neer met de beste sim-only aanbiedingen van september-oktober. Nog op zoek naar een goede smartphone? DroidApp zet in het nieuwste Koopadvies, de beste smartphones tot 300 euro op een rij.

De nieuwe Moto G54 en Moto G84

Ben

Bij Ben kun je de Hebbes-deal aansluiten. Hierbij krijg je een riante bundel voor een vaste lage prijs. De bundel kost je 11,00 euro per maand, en voor dit bedrag krijg je 15GB aan data en 200 minuten of sms’jes. De aansluitkosten van 20 euro vervallen.

Je kunt de aanbieding terugvinden bij Ben.

Simpel

Een goede deal vind je nu bij Simpel. De bundel met 10GB wordt uitgebreid met nog eens 4GB, waardoor je gedurende je contract 14GB internet hebt. Dit samen met onbeperkt bellen en 500 sms’jes brengt de bundel naar 10,00 euro per maand. Je maakt gebruik van het netwerk van Odido, dat voorheen bekend was als T-Mobile. Heb je genoeg aan 250 minuten en wil je graag 15GB, ook dan betaal je slechts een tientje per maand.

Alle details vind je op de website van Simpel.

Lebara

Bij Lebara maak je gebruik van het KPN-netwerk. De aansluitkosten vervallen en de bundel met 10GB internet en 150 minuten kost je gedurende je contract 9,00 euro per maand. Voor een euro meer heb je onbeperkt bellen. Veel vrienden of familie in het buitenland? Voor 5,00 euro per maand kun je onbeperkt bellen en sms’en naar 44 landen. Wanneer je maar wilt kun je deze bundel aan- en uitzetten.

Je kunt terecht op de website van Lebara.

Meer aanbiedingen

Je kunt nog meer voordeel krijgen bij andere providers. Een overzicht van de aanbiedingen vind je via onderstaande linkjes.