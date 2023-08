Beste sim-only aanbiedingen augustus-september 2023: met cadeaubon

We hebben een nieuw overzicht voor je klaargezet met de nieuwste sim-only aanbiedingen. Deze zijn geldig in augustus-september. Je krijgt bijvoorbeeld deze maand een cadeaubon bij je abonnement. We zetten de beste sim-only deals van nu op een rijtje.

Beste sim-only aanbiedingen van augustus-september

Sim-only abonnementen zijn er in vele soorten en maten, en vooral prijzen. Er is voor ieder wat wils. Maar waar haal je deze weken de beste deal en krijg je eventueel nog cadeaus als je ergens een contract afsluit? Jazeker. DroidApp zet de beste sim-aanbiedingen van augustus-september op een rijtje in dit artikel.

De Galaxy A54 en de Galaxy A34

Lebara

Een interessante deal vind je deze zomer bij Lebara. De provider geeft je namelijk een goedgevulde cadeaubon van Bol.com cadeau als je een nieuw contract afsluit bij de provider. Je krijgt namelijk een cadeaubon van 75,00 euro cadeau die je vrij kunt besteden bij de webwinkel. Daarbij zijn de contracten ook nog eens leuk geprijsd. Een tweejarig contract met 150 minuten en 10GB internet kost je 9,00 euro per maand. Genoeg aan 3GB, dan krijg je deze de hele looptijd voor 6,00 euro per maand. Bij Lebara maak je gebruik van het netwerk van KPN.

Je kunt terecht op deze pagina van Lebara voor het overzicht met de abonnementen

Youfone

Telecomprovider Youfone geeft je ook mooie kortingen. Ook hier maak je gebruik van het netwerk van KPN en krijg je zelfs toegang tot het 5G-netwerk. De bundel met 15GB internet en 200 minuten/sms kost je het eerste jaar 7,00 euro per maand, daarna een tientje. Tevens bespaar je op de aansluitkosten die niet worden doorberekend en krijg je nog meer voordeel als je Youfone Thuis hebt.

De abonnementen vind je terug op deze pagina van Youfone

Simpel

Bij Simpel kun je eveneens profiteren van kortingen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de 10GB bundel met onbeperkt bellen. Die kost je een tientje per maand. Desgewenst heb je ook de mogelijkheid om voor 6 euro per maand de bundel met 2GB te nemen, waarmee je ook 100 minuten krijgt. De aansluitkosten vervallen, zodat je die euro’s weer in je portemonnee kunt houden.

Een overzicht van de Simpel abonnementen vind je terug op deze pagina.

Meer voordeel

Wil je de aanbiedingen per provider bekijken, die vind je via onderstaande links bij de providers en aanbieders zelf.