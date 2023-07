De 12 beste en handigste vakantie-apps voor 2023

Vakantieplannen, of misschien al op vakantie? Je maakt je reis nog beter en prettiger met verschillende applicaties. DroidApp zet de beste vakantie-apps van 2023 op een rijtje.

Vakantie-apps voor op reis

De Spaanse Costa, Franse kust, Belgische Ardennen, Zweedse bossen of misschien wel een hele andere bestemming. Voor velen is de (zomer-) vakantie een moment om naar uit te kijken. Grote kans dat je smartphone en/of tablet ook meegaat op reis. Ben je nog op zoek naar inspiratie, dan heeft Tripmeister wellicht nog wel mooie reistips! Op vakantie gebruik je misschien wel andere apps die je anders minder vaak zult gebruiken. DroidApp zet de beste en meest handige vakantie-apps voor 2023 op een rijtje.

Google Maps

Een inkoppertje, maar daardoor niet minder handig op reis; Google Maps. Met deze applicatie kun je niet alleen je route plannen, ook op andere vlakken is Google Maps een handig hulpmiddel. Je vindt er namelijk de snelste route naar een tankstation of een restaurant en leest er ook de reviews van. Moet je dat ene tentje skippen, of kun je er met een gerust hart gaan zitten? Je kunt ook de route plannen (bijvoorbeeld in een stad) met het openbaar vervoer. Ook kun je alvast voorwerk doen met Google Street View (wat nu ook in Duitsland werkt) en zie je direct de verkeersdrukte. Handig is om thuis (of via WiFi) offline kaarten te downloaden, zodat je ook in gebieden met minder of geen bereik de kaart bij de hand hebt.

Revolut

Een handige app, welke nog beter van pas komt op vakantie. We bespraken Revolut eerder op DroidApp. Met de applicatie kun je gratis en zonder verborgen kosten een gratis betaalrekening met creditcard openen. Het grootste voordeel van Revolut is dat je in meer dan 30 soorten valuta geld kunt versturen en ontvangen. Je stort geld op je rekening (dat gedekt wordt door het garantiestelsel) en kunt deze tegen een gunstige wisselkoers omzetten naar een andere wisselkoers. Handig als je naar een land gaat zonder euro. Je bespaart immers dan flink op de administratiekosten die de Nederlandse bank bij iedere transactie in rekening brengt. Je kunt je eenvoudig en snel aanmelden via deze link. Daar vind je nog meer informatie.

Polarsteps

Een applicatie van Nederlandse bodem; Polarsteps. Deze geeft een extra dimensie aan je vakantie. Met de gratis Polarsteps app kun je namelijk een interactief reisdagboek bijhouden met foto’s, video’s en de exacte route die je aflegt. De link van je reisdagboek kun je delen met anderen en je kunt vrienden toevoegen. Wanneer je foto’s deelt via het platform, kun je aan het eind van je vakantie een fotoboek laten drukken en zo heerlijk nagenieten van je vakantie.

Google Translate

Is je Spaans, Frans of Grieks niet helemaal zoals het moet zijn? Dan kan Google Translate je goed op weg helpen. Zonder handen- en voetenwerk kan Google Translate je uitstekend helpen met wat je bedoelt en om je te redden in een vreemde taal. Niet alleen kun je woorden en teksten vertalen; dit kan ook door het maken van een foto, van bijvoorbeeld een tekst onder een verkeersbord. Deze wordt dan realtime vertaald. Ook kan Google Translate je helpen met het vertalen van een gesprek en je kunt offline talen downloaden. Wil je nog meer uit Translate halen, bekijk dan ons handige artikel met Google Translate tips.

Withlocals

Met de app Withlocals kun je een tour regelen van lokale gidsen. Zonder massale groepsactiviteit kun je van een lokale bewoner meer van een stad ontdekken. Er zijn verschillende soorten tours en bijvoorbeeld deelnemen aan een culinaire tour, of juist een rondleiding die je met het hele gezin kunt doen.

Reisapp – Rijksoverheid

De Nederlandse overheid heeft de Reisapp uitgebracht. Deze kan van pas komen in verschillende omstandigheden. Verandert een reisadvies, bijvoorbeeld pas nog door bosbranden in Griekenland, of door andere situaties zoals terroristische dreiging, natuurgeweldig of iets anders; dan zie je in deze applicatie direct het reisadvies. Je ziet dan ook wat je het beste kunt doen en wie je eventueel hierover kunt contacten voor meer informatie.

xCurrency

Een handige toepassing voor als je te maken krijgt met andere valuta; xCurrency. Met een druk op de knop reken je de verschillende bedragen om naar vele andere soorten geld. Wil je weten hoeveel je euro waard is in Noorwegen, Denemarken of een ander niet-Euro land, dan bereken je dat snel met deze applicatie. Daarbij heeft deze app nog veel meer mogelijkheden, maar die hoef je natuurlijk niet te gebruiken.

PackPoint – inpakken vakantie

Een goede voorbereiding op je vakantie is het halve werk. Daar kan de PackPoint app goed bij helpen. De applicatie schotelt op basis van je bestemming, activiteiten en het weer een lijst voor met wat je zeker moet meenemen op vakantie. Uiteraard is het mogelijk om deze lijst verder uit te breiden met eigen zaken die je mee wilt nemen op reis. Tijdens het inpakken kun je het handig afvinken, zodat je niets hoeft te vergeten en zorgeloos op vakantie kunt gaan.

A Better Routeplanner

Op DroidApp schreven we eerder over de beste EV apps, applicaties voor de bezitter van de elektrische auto. Het overzicht met laadpaal apps staat vol handige applicaties, en eentje daarvan lichten we even uit. Dat is ABRP, A Better Routeplanner. Deze applicatie laat je een route plannen met je elektrische auto. Deze wordt geoptimaliseerd op het soort voertuig, de capaciteit en resterende capaciteit van je accu en de route langs de laadpalen. Dat scheelt een hoop uitzoek- en denkwerk, waarbij ABRP de plekken voor de laadpalen uitzoekt.

EasyPark

Een parkeer-app die in veel landen wordt gebruikt is EasyPark. De applicatie is bijvoorbeeld in Zweden, Italië en in Nederland op veel plaatsen te gebruiken. Handig om hem thuis vast te downloaden en in te stellen, zodat je zonder dat je tijd inlevert van je vakantie, kunt genieten van een stad bijvoorbeeld. Je hoeft met de EasyPark ingesteld niet meer langs een parkeerautomaat en je kunt makkelijk de tijd verlengen als je langer ergens vertoeft, of de parkeertransactie stoppen als je eerder klaar bent.

TripAdvisor

Voor veel zaken tijdens vakantie kun je Google Maps gebruiken. Een ander bekend platform is TripAdvisor. Het vinden van goede attracties en restaurants kan bijvoorbeeld via deze app. Ook vind je ideeën voor dagjes-uit. Weet wel; boek niet zomaar lukraak je dagje uit via de TripAdvisor app, hier zit vaak een tussenpartij tussen die een extra toeslag rekent.

DroidApp App

Natuurlijk wil je stiekem ook op vakantie op de hoogte blijven van het nieuws rondom Android, apps, providers en meer. Daarvoor is de DroidApp App erg handig. De applicatie is vrij van reclame en kun je gratis downloaden uit de Google Play Store. In de DroidApp krijg je ook toegang tot de toesteldatabase met alle actuele specificaties en prijzen! De app heeft verschillende opties, waaronder een donker thema en notificaties die je naar wens in kunt stellen.

Welke vakantie-app ontbreekt bij jou niet op je smartphone of tablet? Laat het ons en andere lezers weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.