A Better Routeplanner app is onwijs handige navigatie-app voor elektrische auto

Met een elektrische auto ben je op sommige vlakken net wat meer beperkt, dan met een benzineauto. Gelukkig zijn daar handige hulpmiddelen voor, zoals de app ABRP. De ‘A Better Routeplanner’ app is er namelijk voor degenen met een elektrische auto.

A Better Routeplanner – ABRP

Ben je in het bezit van een strakke elektrische Audi, Tesla, Polestar of een praktische Hyundai met een stekker, dan kan het soms wat ingewikkelder zijn om je route te plannen. Je hebt met een volle accu namelijk een bepaalde actieradius, en die kan van invloed zijn op verschillende factoren. Daarbij duurt het opladen aanzienlijk langer dan het volgooien van je brandstoftank.

Google Maps is een minder handige app, omdat deze geen rekening houdt met bijvoorbeeld laadpalen en dergelijke. A Better Routeplanner is een handige applicatie die hier wel naar kijkt, en zelfs nog meer opties aanbiedt. Deze is namelijk helemaal aangepast aan de bezitters van een EV.

Je auto

Voordat je een route plant met het toestel, kun je aangeven welke auto je in het bezit hebt. Dit is handig om het verbruik te bepalen. Daarbij kan je bij gedetailleerde instellingen nog het referentieverbruik aanpassen, net als de de laders die je kunt gebruiken, hoeveel stroom je nog minimaal wilt hebben en hoeveel tijd je wilt toevoegen aan een oplaadbeurt, bijvoorbeeld voor het bij elkaar zoeken van de kabel en andere spullen. Ook kun je wegcondities uitsluiten of tal van andere instellingen aanpassen.

Bij het plannen van je rit kun je eventueel nog meerdere tussenstops toevoegen. Handig als je je vriend of vriendin nog even op wilt pikken. Bij een (tussen)stop kun je aangeven dat je op een bepaalde tijd wilt vertrekken, een notitie toevoegen of aangeven bij je vertrekpunt hoe vol de accu zit.

Route en navigeren

Is de route uitgestippeld, dan krijg je een overzicht met de reisduur en de tijd die je kwijt bent met het laden. Bij iedere laadstop krijg je te zien hoe vol je hem moet laden en hoeveel tijd je er mee kwijt bent. Tijdens het navigeren kun je er ook voor kiezen om een alternatieve laadpaal te kiezen, waarbij de A Better Routeplanner app op zoek gaat naar andere laadmogelijkheden.

Premium

Met de Premium-versie van ABRP krijg je nog meer mogelijkheden tot je beschikking. Hierbij kan rekening gehouden worden met het actuele verkeer, krijg je actuele informatie over de beschikbaarheid van een lader, kun je voertuiginformatie delen, kun je hem gebruiken op je Apple Watch en Apple CarPlay en krijg je oplaadmeldingen. Ook kun je meerdere voertuigen koppelen aan de app, in plaats van steeds het opnieuw in te stellen. Verder vind je al je ritten terug in de applicatie en is er weersvoorspelling (inclusief welke impact dit heeft op je reis). De prijs voor ABRP Premium is eenmalig 49,99 euro of 4,89 euro per maand.

Android Auto en downloaden

Nog een voordeel; in de beta-versie van ABRP kun je ook ondersteuning gebruiken voor Android Auto. Je kunt de applicatie gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.