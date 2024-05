Google Maps is ideaal om mee te navigeren. Wil je echter je route van tevoren plannen? Dan is er vanaf nu Route Optimizer & Planner. Deze applicatie is van dezelfde ontwikkelaar als Today Calendar, Monospace en Isotope. Wij zijn enthousiast over Route Optimizer en vertellen er je graag meer over.

Circuit routeplanner

Jack Underwood, de ontwikkelaar van Today Calendar, Isotope en Monospace bracht in 2016 een nieuwe applicatie. Het gaat om de app Route Optimizer & Planner, sindsdien heeft de app een andere naam gekregen en staat deze nu bekend als Circuit Routeplanner. De applicatie is een uitstekende aanvulling op Google Maps. Met de applicatie kan je je route van tevoren plannen, waarbij er rekening gehouden wordt met de verkeerssituatie.

Route plannen

In Circuit Routeplanner kan je net als in Google Maps zoeken op adres, locatie of bezienswaardigheid. Waar de app je voorheen van dienst kon zijn met het uitstippelen van een perfect rondje, is dat tegenwoordig iets veranderd. Zo is de app meer op bezorgers gaan richten, toch kan je ook als niet-bezorger deze app gebruiken. Met het toevoegen van een aantal stops rekent de applicatie het ideale rondje voor je uit zodat je zo optimaal mogelijk je pakketjes rond brengt, of je bezienswaardigheden aandoet.

Tussenstops

Er wordt gekeken naar de drukte op de weg waarna de route bepaald wordt. Je kunt tussendoor toch nog locaties uitsluiten door erop te tikken. De route is te bekijken op de kaart, inclusief de volgorde. Daarbij wordt ook het aantal stops, het aantal kilometer en de reistijd getoond. Navigeren naar de verschillende locaties gaat via Google Maps.

Downloaden

Je kunt Circuit Routeplanner gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.